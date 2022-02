Militarii americani, povești de viață și de război

Militari germani, italieni, americani şi români astfel baza aeriană Mihail Kogalniceanud evine una dintre cele mai importante baze militare NATO de pe flancul estic.

”Aş vrea să vă spun că soldaţii sunt mândri că au fost selectaţi pentru această misiune, ca răspuns la cererea Guvernului României, şi am venit aici pentru a ne antrena alături de partenerii noştri şi cu ceilalţi aliaţi”, a spus Ben Nagy, Lt col armata SUA.

La baza Mihail Kogălniceanu, Alan Hill, din Atlanta, Georgia, a mărturisit că nu a mai ajuns acasă de nouă luni. E un sacrificiu pe care îl acceptă cu mândrie. Face parte din cea mai puternică armată din lume.

”Mă bucur că am vent oamenii sunt foarte primitori, suntem aici la invitaţia guvernului şi am numai lucruri bune de spus despre cultură, mâncare şi felul cum am fost primiţi”

Despre misiunea din România, vorbeşte cu entizuasm, şi discreţie. O numeşte un antrenament.

”Mă simt foarte confortabil aici. În ultimii 15 ani am lucrat cu români în Irak şi Afganistan şi ştiu cât de capabili sunt, mie personal nu îmi este teamă ca partener NATO, noi categoric suntem o echipă, nu vreau să vorbesc despre Rusia şi Ucraina, dar cred că este o oportunitate pentru noi toţi de a fi împreună şi a ne continua antrenamentul”.

Mesajul lui pentru români: ”Nu renunţaţi, pentru că sunteţi fantastici!”

Mesajul şefului NATO pentru românii îngrijoraţi de situaţia de la graniţă a fost foarte clar: ”Timp de 70 de ani NATO a demonstrat că apărăm, protejăm, dar NATO rămâne, bineînţeles, o alianţă defensivă. Şi când vb de scutul anti rachetă din Rom şi acesta este un scut defensiv”.