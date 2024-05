Povestea româncei care a câștigat trei titluri de Miss în doar două săptămâni. Maria Vărzaru e "Regina Europei"

O româncă a câștigat trei titluri de Miss în doar două săptămâni! Are numai 22 de ani şi pe unul dintre titlurile ei scrie "Regina Europei".

Titlul de Top Model of the World a fost câştigat de o româncă din Giurgiu. Maria Vărzaru are 22 de ani şi a cucerit cu frumuseţea ei juriul de la Cairo, unde s-a desfăşurat competiţia.

40 de concurente din toată lumea s-au luptat pentru titlul câştigat de românca noastră.

Maria s-a întors în România însă nu s-a putut bucura mult timp de acest succes pentru că a intrat imediat în examene.

"A fost un şoc prima oară când am auzit România şi după am început să plâng, nu am putut să-mi controlez emoţiile. A fost un şoc", a spus ea în interviul acordat lui Alex Stan.

Maria Vărzaru a impresionat juriul de la Cairo

"Top Model of the World" este un concurs internaţional de frumusețe, unde o comisie apreciază calitățile concurentelor.

La acest concurs pot participa numai cele mai apreciate și mai talentate fotomodele, Maria având o experiența îndelungată în modelling.