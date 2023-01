Scandalul de la mănăstirea Frăsinei ia amploare. Ce riscă preoţii care nu au semnat blestemul

Scandalul continuă la Mănăstirea Frăsinei, după ce blestemul scris de mitropolitul Olteniei nu a fost semnat de toți cei de la mănăstire.

Sursa foto: Facebook mănăstirea Frăsinei

Documentul de legământ cu blestem, care ar fi fost semnat de ÎPS Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, și de Onisifor Petrescu, starețul Mănăstirii Frăsinei, a ajuns viral pe rețelele de socializare și a provocat dezbateri intense între internauți, enoriaşi, dar şi feţele bisericeşti.

Scandalul a pornit după ce mitropolitul Olteniei, Irineu, a emis împreună cu starețul Mănăstirii Frăsinei, un blestem pentru preoții care vor mai îndrăzni să meargă să facă slujbe la biserica de jos sau a femeilor cum este cunoscută cea aflată la 2 kilometri distanță.

Potrivit istoriei locurilor, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a interzis în urmă cu mai bine de două secole intrarea femeilor în mânăstirea Frăsinei printr-o hotărâre gravată pe o piatră.

Sfântul ar fi luat această hotărâre în anul 1867 din cauza faptului că, în timpul unei vizite inopinate la mânăstire, i-ar fi găsit pe călugări chefuind cu femeile din sat.

"Nimeni să nu îndrăznească să desfacă această legătură de blestem pus de noi"

"Eu am zis aici un document cu legământ de blestem. Hotărâm: în numele Preasfintei Treimi ca de acum înainte şi până la sfârşitul veacului nici vreo sfântă liturghie să nu se mai oficieze în această biserică şi nici în spaţii din jurul acesteia. Cei care vor încălca această hotărâre să cadă sub blestemul Sfântului Ierarh Andrei şi sub blestemul nostru. Nimeni să nu îndrăznească să desfacă această legătură de blestem pus de noi, nici arhiereu, nici altă faţă ierarhică, indiferent de ce rang bisericesc ar avea", spune IPS Irineu, mitropolitul Olteniei

Măsura s-a luat în urma protestului femeilor care a avut loc în luna octombrie după ce noul stareț s-a redus numărul slujbelor făcute de călugării mânăstirii la această biserică.

Preoții care nu au semnat blestemul ar putea fi daţi afară din lăcaș

Singurii care mai aveau voie să țină slujbe aici fiind o i călugări bătrâni. Numai că deși toți preoții și călugării ar fi trebuit să gireze blestemul, unii dintre ei nu au vrut să asculte comanda primită de la mitropolit.

"Este obligatoriu, pentru că ar fi de așteptat toţi din mănăstirea noastră. Nu vreți să semnați , nicio problemă. Nu este opțional", a spus IPS Irineu, mitropolitul Olteniei.

Oamenii sunt revoltați de atitudinea reprezentanților bisericii și cer să se facă dreptate, mai ales că au rămas fără un loc de rugăciune.

Mănăstirea Frăsinei a fost întemeiată în urmă cu un secol și jumătate, la 20 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Acolo, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a pus piatra de temelie a unui lăcaș de cult unic în țara noastră, cu rânduieli, ca pe Muntele Athos.