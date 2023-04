Ce este colesterolul şi cum afectează sănătatea o cantitatea prea mare

Deși mulți dintre români îl privesc ca pe un inamic, colesterolul poate fi și bun, dacă este la un nivel normal în corp. În schimb, dacă nivelul lui depășește limita, poate declanșa, într-adevăr, un atac de cord sau un atac cerebral.

Mesele îmbelșugate, excesul de alcool sau tutun, și sedentarismul pot influența negativ colesterolul din organsim. Pentru a depista din timp, sunt obligatorii analizele de sânge, deoarce nu există niciun fel de simptom care să prevestească o stare de degradare a corpului.

"Colesterolul inseamna ca multe alte analize pe care le facem in fiecare an, daca nu si mai des, o componenta a sangelui. Una din componentele care are un statut mult mai privilegiat, toata lumea stie si toata lumea discuta despre nivelul colesterolului. Este imposibil sa nu auzim, cat ai tu colesterolul, al meu e mai mare, al tau e mai mic.", a explicat medicul Ana Simona Tău.

Colesterolul este esențial pentru funcționarea sănătoasă a organismului și nu putem trăi fără el. Numai în situația în care acesta depășește anumite valori pot să apară unele probleme de sănătate. De exemplu, spun medicii, colesterolul mărit este una dintre principalele cauze de apariție a bolilor cardiovasculare.

"Una peste alta colesterolul face parte dintre elementele importante din compozitia sangelui si pe langa partea buna exista si o parte rea. Partea buna este ca acest colesterol pe care cu totii il avem in sangele circulant, are un rol benefic in formarea hormonilor, deci fara colesterol viata nu s-ar putea desfasura. Dar ca orice lucru, poate fi si bun si rau. Si cateodata ce e mult nu-i bun si ce e putin nu ajunge.", a mai spus medicul.

Nivelul ridicat al colesterolului poate provoca numeroase afecțiuni atât în sfera cardiacă, cât și în cea neurologică. Numitorul comun îl reprezintă placa de aterom, adică, colesterolul depus pe lumenul vaselor de sânge, care duce la ateroscleroză, cauză importantă a apariției bolilor coronariene, a infarctului miocardic sau a atacului vascular cerebral.

"Colesterolul are si zona asta de gri, nu stiu daca este bine sa impartim cum e in momentul de fata, in colesterol bun si in colesterol rau, cum am spus el este un element din compozitia sangelui si nu joaca singur si mai sunt alaturi si glicemia si zaharul din sange si toate se influenteaza unele pe altele.", a mai explicat aceasta.

Principalul factor responsabil de creșterea colesterolului este alimentația nesănătoasă, bogată în grăsimi saturate și glucide simple și rafinate, pe care le găsim în mâncarea de tip fast-food, în produsele de patiserie dulci sau sărate. Printre factorii de risc se numără și consumul de alcool și fumatul.

"Ficatul in momentul in care noi aducem un aport glucidic crescut, descarca o cantitate mai mare de insulina, insulina stiti ca tamponeaza glicemia in exces din sange si ce este in plus sintetizeaza sub forma de colesterol. Insulina sta in sange cam 5 ore dupa care scade si apare senzatia de foame si asa intram intr-un cerc vicios, adica si carbohidratii ca despre ei vorbim pot sa duca la sinteza crescuta de colesgterol si un important element in dieta oricarei persoane nu este numai sa scadem aprotul de colesterol, ci sa reduca cantitatea de carbohidrati.", a mai explicat medicul Anca Simona Tău.

Specialiștii recomandă să consumăm alimente scăzute în carbohidrați, fructe, legume, carne de pește, pui si vită.