Cum să faci diferenţa dintre gripă şi coronavirus

Așadar, este important să monitorizăm corect evoluția simptomelor și să luăm din timp măsurile necesare. Descoperim în continuare mici detalii prin care le putem deosebi.

Este greu să spui din start este covid, este gripă sau este o răceală obișnuită. Ideea e că toate cele trei au un nas care se înfundă sau un nas care curge, pe toți îi doare gâtul, tușesc, pot să facă febră, pot să aibă o astenie – mă simt extrem de obosit, am dureri osoare, dureri musculare, vărs sau am dureri abdominale.

Dar diferențele totuși există, important este să fie monitorizată evoluția simptomelor pentru a identifica corect tipul de infecție.

"În gripă, evoluția este foarte rapidă, deci la 1-3 zile după un contact cu un alt pacient cu gripă, începe febra, febra mare, am contact cu un alt pacient cu gripă și simptomele nu au o durată foarte lungă de evoluție", a spus Irina Antonescu, pediatru.

La pacientul cu COVID, durata de incubație poate fi mult mai mare, până la 14 zile.

"Și aici pot să am toată simptomatologia descrisă, dar pot să mai am în plus unele lucruri: pot să am o erupție, pot să am o erupție urticariană sau pot să am niște papule la nivelul degetelor, niște ridicături mici la degetele de la mâini și de la picioare".

De asemenea, pacientul infectat cu SARS-CoV2 își pierde gustul și mirosul.

"În infecția cu virsului SARS-CoV2, îți poți pierede gustul și mirosul fără să ai o obstrucție nazală, fără să îmi curgă nasul foarte tare. Un alt semn care este caracteristic infecției SARS-CoV2 este durata prelungită a simptomatologiei, deci simptomatologia într-un covid se extinde pe o durată mai mare, nu de 3-5 zile, o săptămână.

Mai mult decât atât, apar tulburările de respirație și senzația de astenie.

"În schimb, în răceala obișnuită, nu am o astenie marcată, pot să am simptome, dar fără febră, fără dureri musculare mari și nu îmi pierd gustul și mirosul".

Simptomele răcelii dispar la interval de 7 zile de la prima manifestare. Toate cele trei forme de infecție sunt la fel de contagioase, de aceea specialiștii recomandă izolarea la domiciliu.

"Au aceeași cale de transmitere, toate se transmit prin picături, prin picături contaminate cu virus, pacientul bolnav vorbește, tușește, strănută și împrăștie picături care îmi pot intra în gură, în nas. Au aceeași modalitate de transmitere".

Menținerea unei igiene corespunzătoare, odihna suficientă și respectarea tratamentului impus de medicul specialist sunt cele mai bune soluții pentru a trece peste aceste afecțiuni.

"În formele ușoare, tratamentul este simptomatic în toate cele trei variante. În formele severe, avem tratament anti-gripal, pentru o răceala obișnuită este doar tratamentul simptomatic, iar pentru infecția cu SARS-CoV2 în formele severe, tratamentul se face în spital cu terapia specifică", a mai spus medicul pediatru.

Între timp, putem privi catre medicina preventivă. Așadar, nu uitați să consumați legume și fructe. De asemenea, specialiștii recomandă efortul fizic zilnic, somnul, gestionarea rațională a stresului, expunerea la soare și practicarea ieșirilor în aer curat.