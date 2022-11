Escape Room, o idee potrivită pentru relaxare alături de prieteni

Aceste spații au devenit tot mai populare și în țara noastră. Pe lângă distracție, aduc și o mulțime de beneficii - stimulează producția de dopamină, te învață să lucrezi în echipă și te învață să fii mai atent la detalii.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Escape room-ul este o activitate de divertisment în care ai un timp limită pentru a evada dintr-o cameră sau pentru a rezolva un anumit scop final, ca să zic așa. Cum faci chestia asta? Trebuie să rezolvi o serie succesivă de puzzle-uri.", a spus Mircea Maiorescu, director general.

Escape room-ul este ca un joc video sau ca un film, dar în care personajul principal ești chiar tu.

"Camerele noastre sunt complet automatizate, adică nu există lacăte, nu există chei, cum poate se întâmpla acum 5-6 ani, adică pui niște obiecte după o anumită logică, în anumite locuri speciale, se deschide ceva, găsești un indiciu, niște obiecte, te ajută să rezolvi următorul pas din joc.", a mai spus acesta.

Deși provocările sunt simple și nu necesită cunoștințe aprofundate într-un anumit domeniu, acest tip de activitate garantează o listă lungă de beneficii pentru sănătate.

"Activitatea este potrivită pentru mai multe categorii, aș putea să zic pentru toate vârstele, e potrivită și pentru copiii care vor să vină cu părinții lor, e potrivită pentru cupluri, am avut și câteva cereri în căsătorie chiar. E potrivită pentru companii, vin companiile care vor să facă team building-uri pentru că stimulează lucrul în echipă.", a mai spus directorul.

O singură persoană nu poate finaliza fără îndrumarea și implicarea altor membri. Din acest motiv, parcticipanții sunt nevoiți să învețe să lucreze în echipă.

Se îmbunătățește logica, pentru că ai nevoie de logică, îți pui mintea la contribuție. Fiecare puzzle vine cu câte o provocare nouă. Astfel, ești nevoit să găsești de fiecare dată o altă rezolvare. Acest lucru te poate ajută și să te ocupi, ulteiror, de problemele de zi cu zi dintr-o nouă perspectivă.

"Te și destresezi, mai ales după ce vii de la muncă, chiar dacă ți se pare că s-ar putea să îmi pună mintea la contribuție după ce am muncit toată ziua, nu, te va relaxa, te va ajuta, este ca mersul la sală pentru tonusul fizic, același lucru se întâmplă și pentru tonusul cerebral.", a mai spus Mircea Maiorescu.

După escape room, participanții povestesc că se simt mai energici și mai poțin obosiți și, de asemenea, mai sociali și mai puțin recalcitranți. În timpul jocului, nivelul de dopamină al creierului crește. Astfel, rezultă o concentrare mai accentuată, cresc abilitățile sociale, starea de spirit este mai pozitivă, iar memoria este îmbunătățită.

"Povestea camerei este că am plecat în căutarea celui mai râvnit artefact din lume, Sfântul Graal, doar că a dispărut și fiind foarte îngrijorați ne-am dus în căutarea lui și poate vom găsi și Sfântul Graal, mai vedem. Pentru tema aceasta pe care o avem noi, Indiana Jones, timpul limită este de 75 de minute.

Și care e cel mai bun record până acum?

Este greu de bătut. Noi am pus acest timp limită de 75 de minute pentru că scopul este de-a te simți, de-a te distra, nu de a face neapărat o competiție, de asta am pus timp limită mai mare, în general, camerele au timp limită de 60 de minute. Sub 60 de minute este destul de dificil să evadezi, în 75 ai o rată de evadare de 70%.", a mai spus acesta.

Prețurile încep de la 40 de lei de persoană și e recomandat să mergi cu cel puțin un partener de echipă și cu cel mult cinci.