Gâtul Tech, afecţiune tot mai des întâlnită la copii şi tineri

Telefonul a devenit cel mai bun prieten al nostru și pe cât de util este, pe atât de periculos poate deveni pentru sănătate, dacă îl folosim în exces.

În ultimii ani, știți deja că s-a tot vorbit despre posibilele efecte adverse. De curând, o nouă afecțiune a intrat în atenția specialiștilor ... gâtul tech. Aceasta este o afecțiune cauzată de întinderea gâtului în timp ce ne uităm în jos la telefon, tabletă sau un alt dispozitiv. Acest obicei încurajează o poziție nenaturală a capului, care pune o presiune crescută pe gât, partea superioară a spatelui și a brațelor.

"Această coloană a noastră are o lordoză fiziologică și este important ca de-a lungul vieții să păstrăm această lordoză fiziologică, privitul acesta la telefon nu face altceva decât să ne modifice poziția coloanei cervicale. Coloana devine dreaptă și se cifozează în loc să am lordoza respectivă.", a spus Prof. dr. Elena Căciulan.

În momentul în care stăm pe telefon și avem capul aplecat, coloana noastră resimte o greutate mult mai mare.

"În condiții normale, când avem capul drept, adică când avem capul în poziție neutră, greutatea pe care o suportă forțele respective sunt cam 5 kilograme. La 15 grade, când am aplecat capul către înainte, să știți că încărcăm zona acesta cu 12 kilograme, la 30 de grade avem 22 de kilograme, ca la 70 de grade, când suntem cifozați total, putem să ajungem la 48 de kilograme.", Prof. dr. Elena Căciulan, fizioterapeut.

Astfel, apar și consecințele...

"Dureri la nivelul coloanei cervicale, aceste dureri coboară la nivelul umărului, la nivelul membrului superior și asta înseamnă braț, antrebraț și mână, dar în spate, la nivelul regiunii toracale, avem mușchiul romboid care începe să fie hipotom, avem trapezul care începe să fie hipotom și care modifică totalmente poziția noastră. Cam 92% dintre tineri sunt afectați, dintre copiii care au în jur de 12-13 ani sunt afectați de dureri la nivelul coloanei cervicale. Iar la nivelul adulților, cam 97-98% prezintă aceste patologii."

Într-adevăr, vârsta la care a început să apară scade tot mai mult, cel mai frecvent fiind întâlnită afecțiunea la copiii și tinerii între 8 și 18 ani.

"Prevenția este următoarea, ținem telefonul cât mai aproape, la înălțimea ochilor noștri. Ar trebui să stăm cam 20 de minute după aceea să luăm o pauză și să ne relaxăm.

De asemenea, tot pentru prevenție, dar și pentru tratament sunt recomandate și exercițiile de kinetoterapie.

Tot din aceeași poziție se lucrează și în continuare.

Prinde mâinile încrucișate Și acum tragi și facem rotația capului, este foarte blândă și o face singur pacientul și atunci nu-l doare. Dacă mă doare cervicala, imediat pot să fac mișcarea asta.

Exercițiile pot fi făcute și acasă, fără supravegherea specialistului.

"Este un lucru izometric în care pacientul meu vrea să facă înclinare laterală, opune rezistență cu mână, împinge cu capul și mobilizează foarte bine, face un fel de streching la nivelul gâtului. Și la frunte la fel, ține capul drept, în poziție neutră și numai împinge și are rezistență la nivelul frunții."

Sunt exerciții și care pot fi făcute pentru saltea. În general, se recoamndă un circuit de cel puțin 15-20 de minute în fiecare zi.

Punând-o în poziția aceasta încerc să duc coloana în lordozare, să fac acea scobitură care este fiziologică poate să stea așa 2 minute și după îl rog să facă mișcări de lateralitate stânga și dreapta.

De asemenea, specialiștii ne recomandă ca la testare să folosim cele două degete mari, astfel încât poziția coloanei vertebrale să rămână constantă, simetrică și confortabilă.

Mișcarea asta de extensie nu se face, pentru că este o poziție care este foarte periculoasă pentru coloana vertebrală. Nu am voie să ridic mâinile deasupra orizontalii, dacă am o herniere cervicală, nu am voie să dorm pe pernă înaltă, cum ați văzut prosopul ăla pe care l-am rulat este ideal să dorm cu el noaptea, greutățile este bine să nu car mai bine de 2 kilograme.