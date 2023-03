Rutina de îngrijire a tenului. Greşeli pe care nu trebuie să le faci

Tenul este una dintre cele mai sensibile zone, drept urmare este foarte ușor să greșim. De exemplu, când ți-ai făcut ultima dată un scrub? Află din materialul următor răspunsul pe care și-ar dori să-l audă orice specialist.

Sursa foto: Unsplash.com

Exfolierea reprezintă o practică benefică pentru un ten curat și luminos ... însă, dacă o faci prea des sau cu produsele nepotrivite, riști să-ți agresezi pielea feței și să fii surprinsă de apariția acneei sau a iritaților.

"O exfoliere prea frecvent făcută înseamnă să folosim aceste tipuri de produse, care sunt pe bază de retinoizi, acum este trendul retinoizilor, pe bază de diverși acizi mai mult de o dată – de două ori pe săptămână.", a spus medicul dermatolog Tatiana Niţă.

Utilizarea zilnică a scruburilor poate perturba mecanismul de auto-curățare și de auto-exfoliere a pielii. Astfel, se deteriorează bariera de protecție și microbii, alergenii și poluanții pot pătrunde mai ușor.

"Pentru că eu vreau să-mi tot exfoliez, să-mi tot exfoliez pentru că așa am citit undeva, că este foarte bine și în momentul în care tot am exfoliat și am aplicat diverse creme, se sensibilizează.

Și domnii obișnuiesc să își exfolieze pielea și este chiar un pas important în rutina de îngrijire, întrucât curățarea porilor ajută chiar și la bărbierit. Al doilea aspect la care mulți dintre noi nu dăm importanță este ... termenul de valabilitate.

Se mai întâmplă varianta în care nu aveau un termen de expirare sau am aruncat ambalajul unde scria, e bine să îl folosim 6 – 12 luni din momentul deschiderii și atunci dacă știm că l-am cumpărat și a trecut mai mult de un an, e bine să cumpărăm altele.

De exemplu, buretele de baie. Acesta stă în mod constant într-un mediu umed, propice pentru bacterii. Semnele că trebuie înlocuit este fie decolorarea, fie mucegaiul. Dacă vrei totuși să îi prelungești durata de viață, acesta trebuie pus să se usuce după fiecare utilizare.

"Un produs expirat întotdeauna îți creează eczemă de contact, dacă am avut un produs tip rimel sau ruj expirat dacă a fost un ruj, înseamnă că am făcut o eczemă de contact la nivelul buzelor sau am făcut inflamația pleoapelor și asta se întâmplă destul de frecvent.

Potrivit unei statistici britanice, femeile păstrează fardurile până la 7 ani, iar rujul aproximativ 4 ani. Nu întotdeauna contează doar termenul de valabilitate, un alt factor important este și modul de păstrare. Specialiștii recomandă un loc uscat și întunecat. O altă dilemă a doamnelor și domnișoarelor este „ e corect să-ți reîmprospătezi machiajul sau nu?”

"Nu este ok, pentru că deja ar însemna foarte mult pe pielea noastră și e bine să fie machiajul pe care l-am folosit, îl lăsăm pe acela, ideal e doar un pic de pudră, un pic de stabilizator și cam atât, nu să repunem nici fond de ten, nici blush-urile, nici machiajul la ochi să îl pun încă o dată și încă o dată.

Mai multe straturi de machiaj înseamnă pori blocați, care pot duce ulterior la iritații, coșuri sau chiar acnee seboreică, la fel ca atunci când sari peste demachiere înainte de culcare.

"Pielea suferă, este efectul de peste zi al machiajului, al sebumului care se cumulează și atunci pot să apară de la eczeme până la leziuni tip acnee, pentru că pielea trebuie curățată. Noi secretăm sebum constant, iar acesta se cumulează peste produsele pe care le aveam deja. + 19.28 Dacă suntem machiate, întâi ne demachiem și apoi folosim o loțiune de curățare, dacă nu sunt machiate, o loțiune de curățare este suficientă.

"Un studiu a arătat ca o treime dintre femei se culcă machiate cel puțin de două ori pe săptămână. Drept urmare, o femeie din Marea Britanie a decis să facă un experiment pe propria ei piele – pentru 30 de zile, a mers la culcare fără să se demachieze. La final, experiții în îngrijire i-au analizat chipul cu o cameră 3D și au constatat că a îmbătrânit cu 10 ani.