Salina artificială creşte imunitatea organismului şi nivelul de serotonină

Beneficiile salinei pentru bolile de sezon, precum viroză, răceală și chiar gripă, nu mai sunt un secret pentru nimeni. În această perioadă, în care atât adulții, cât și copiii se confruntă tot mai des cu aceste afecțiuni, salinoterapia este la mare căutare.

Sursa foto: Antena3 CNN

În agitația Bucureștiului, la etajul 3 al unei clădiri, se ascunde una dintre salinele artificiale din țara noastră. O încăpere luminoasă, cu pereți suflați cu sare naturală și cu podeaua acoperită de un strat generos de pulbere fină adăpostește două tone și jumătate de sare. În acest spațiu, cei mici, dar și cei mari previn sau chiar vindecă afecțiunile de sezon.

"O salină artificială este o salină care funcționează cu ajutorul unui echipament medical, care are rolul de a elibera aerosolii salini în încăpere. Totodată, ea vine cu o serie de avantaje, de beneficii, pentru că într-o salină artificială temperatura este de 22-24 de grade, este strict monitorizată de noi și totodată și umiditatea, umiditatea nu este crescută ca într-o salină naturală, ceea ce este un lucru excelent, fiindcă sunt pacienți sensibili la acest aspect, precum cei care suferă de astm, de bronșită cronică, de sinuzită.", a spus Ruxandra Schawlowski, administrator salină.

Aerosolii generați sunt încărcați cu ioni negativi și cu minerale, precum iod, magenziu, calciu și brom. Aceste microparticule sunt absorbite atât prin piele, cât și prin căile respiratorii.

"Este foarte important de știut că această terapie ajută, în primul rând, pe partea de imunitate, ne ajută la fortificarea sistemului imunitar, ceea ce cred că este un lucru esențial în această perioadă, dar ameliorează și diverse simptome respiratorii. Fetița mea când a intrat în colectivitate, cel puțin în primul an, îmi răcea foarte, foarte des și adesea aducea toate aceste răceli cu ea acasă, iar surioara ei mai mică se contamina de îndată. Și astfel, eram dintr-o viroză în altă și am descoperit această terapie, chiar am încercat-o înainte să deschidem acest loc și ne-a funcționat foarte bine. Răcelile au fost mai rare, iar durata și intensitatea acestora a fost mult redusă.", a mai spus Ruxandra.

Însă, ajută și în tratarea afecțiunilor respiratorii, precum virozele, otitele, sinuzitele, laringetele, tusea prelungită și supărătoare, polipii și amigdalita cronică.

"În cazul răcelilor, sigur, nu venim în plin puseu de viroză, venim după minim 5 zile, iar atunci când venim la salină venim pentru a calma o tuse rămasă în urma unei răceli sau atunci când avem mucozități, dar care sunt mucozități limpezi și nu venim când avem mucozități galbene – verzui.", mai spune administratorul de salină.

Impuritățile din căile respiratorii sunt eliminate atât în timpul ședinței, cât și după, prin tuse, strănut sau rinoree.

"Este recomandată, în general, bebelușilor începând cu vârsta de 8 luni și în rest nu există o limită de vârstă pot veni atât adulții, cât și copiii. Sunt foarte puține contraindicații. Una dintre ele, poate ar fi de menționat, destul de importantă – cei care au hipertensiune, dar care nu este controlată medicamentos, nu este indicat să vină la salină.", a mai adăugat aceasta.

Specialiștii recomandă curele de haloterapie, o singură ședință nefiind suficientă.

"Ideal ar fi să se facă 2-3 cure pe an, care fiecare să aibă 8-10 ședinte. Cât timp trebuie să mergem aici? 45 de minute durează o ședință de terapie. Cel mai des ne vin copii cu vârste între 1 și 6 ani și obligatoriu ei trebuie să fie însoțiți de părinți. Astfel, o ședință pentru un adult și un copil costă 100 de ron.", mai spune ea.

Salina artificială garantează beneficii și pentru afecțiunile pielii, cum ar fi psoriazisul, dermatita atopică și chiar acneea, dar și pentru insomnii, depresie și anxietate. De asemenea, ajută și la creșterea nivelului de serotonină, cunoscut drept hormonul fericirii.