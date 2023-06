Tot ce trebuie să ştii despre muşcătura de căpuşă | Dr. Adrian Marinescu: "E important să o identifici la timp"

Vorba "pericolul te pândește la orice pas" este cu atât mai mult adevărată când ne raportăm la micile vietăți care se ascund în iarbă, căpușele.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Deși mușcătura lor este tratată cu superficialitate, specialiștii ne avertizează că urmările pot fi cu adevărat grave.

Netratată la timp, boala Lyme poate provoca meningită, paralizie facială, artrită însoţită de dureri articulare şi, uneori, afecţiuni cardiace. Drept urmare, bine ar fi să ne protejăm. Descoperim din materialul următor cele mai importante sfaturi.

"Cand vorbim de boala Lyme, de cele mai multe ori sunt forme usoare care nu pun probleme. E adevarat ca un procent, in jur de 5% dintre cei care fac infectia, ajung in varianta cronica in momentul in care nu au fost tratati la timp si atunci pot fi si acele complicatii legate de sistemul nervos si vorbim de acea simptomatologie care apare la o perioada lunga de timp de la momentul muscaturii si care intr-adevar ne da probleme reale de sanatate.", a spus medicul Adrian Marinescu.

Doar unele căpuşe pot transmite borrelia, bacteria care nedescoperită şi netrată corect şi în timp util, produce boala Lyme. Intepatura sau muscatura de capusa sunt usor de recunoscut, pentru ca in cele mai multe dintre cazuri sunt vizibile. Însă, exista și riscul ca cele de foarte mici dimensiuni sa nu poata fi observate. Vaccinul împotriva bolii Lyme ar putea apărea pe piață în anul 2025.

"Nu e atat de dureroasa si de multe ori nu iti dai seama, mai ales daca iesi la iarba verde lucrurile se pot intampla repede. Insa important e sa o identifici la timp, se spune ca cu cat ea sta mai mult, creste si riscul de a avea intr-adevar infectia. Hai sa ne gandim la cei mici, care merg in parc sau merg intr-o zona impadurita si ar trebui in primul rand sa fie partea de observare, adica in primul rand cand vine de afara trebuie sa ne dam seama daca intr-adevar au fost muscati de capusa si sfatul meu este sa ne uitam in primul rand la nivelul scalpului pentru ca acolo se ascund cel mai usor", a mai spus medicul.

Specialiștii recomandă o serie de măsuri, care au rolul de-a preveni mușcăturile de căpușe.

"Putem sa folosim diverse sprayuri sau solutii care sa previna muscaturile de capuse, nu intr-o proportie de suta la suta, dar ne pot ajuta, putem folosi haine care sa ne acopere o suprafata mai mare din suprafata corpului, asta in teorie, ca in practica tot se poate intampla.", a mai spus medicul.

Un alt truc util sunt hainele în culori deschise. Chiar dacă nu previn atacul căpușurilor, măcar sunt mai ușor de văzut.

"In momentul cand am identificat capusa avem doua variante, fie sa o scoatem singuri, sa reusim sa o scoatem in intregime, daca nu sfatul meu este sa ajungem la un cabinet medical, nu neaparat la camera de garda. La camera de garda timpii de asteptare sunt lungi si atunci orice cabinet ar putea sa rezolve, sa scoata capusa in intregime si sa ne dea o profilaxie cu antibiotic, astfel incat riscul de a face complicatii sa fie foarte mic.", a mai specificat medicul.

Dacă nu se ajunge în cabinetul medicului, căpușa poate fi îndepărtată cu o pensetă prin tracțiune ușoară și continuă. Penseta se aplică cât mai aproape de piele, pentru a nu rămâne resturi din gura insectei în piele. Iar mâinele se protejează cu mănuși sau tifon. Dupa scoaterea capusei, zona se spala cu apa si sapun si se dezinfecteaza.

"In momentul in care am avut muscatura de capusa, poate am identificat-o intr-un interval de timp mai lung de 24 de ore, trebuie sa luam in calcul ca intr-un interval de la cateva zile, poate chiar si o luna, ar putea sa apara si simptomatologie care sa duc si la simptomul acut. Este in primul rand partea de eritem, care e destul de caracteristica si putem sa o legam de o muscatura de capuse si restul e simptomatologie nespecifica, adica sa avem febra, o stare modificata, e greu sa iti dai seama fara sa ai modificarile de la nivelul tegumentului. Daca le legi pe toate si stii ca ai fost intr-o zona unde puteu fi multe capuse te poti gandi la diagnosticul asta.", a mai spus medicul Adrian Marinescu.

Căpușele sunt inamici și pentru prietenii patrupezi. Acestea pot cauza probleme serioase de sănătate – de la paralizii până la anemii care duc la deces. Căpușele, împreună cu puricii, reprezintă cei mai întâlniți paraziți pe animalele de companie.