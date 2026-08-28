Cercetătorii români au identificat 12 competențe asociate excelenței. Acestea pot transforma potențialul în performanță

Cercetătorii români au identificat 12 competențe asociate excelenței. Autocontrolul şi reziliența se numără printre acestea. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Gabriela Maalouf, psiholog clinician, cercetătoare şi reprezentantă a Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a oferit vineri, la Antena 3 CNN, noi informaţii despre premiera pentru cercetarea educațională din țara noastră – "Profilul Neurocognitiv al Excelenței din România", prezentat la conferința Consiliului European pentru Abilități Înalte de la Dublin. "Studiul nostru a descoperit în concluziile lui aceste 12 competențe cognitive, emoționale și resurse socio-emoționale, care, dacă sunt antrenate, reușesc să îi ajute pe tineri să transforme potențialul în performanță", a menţionat cercetătoarea în cadrul interviului.

Sergiu Cora, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Încep prin a vă felicita, pentru că este, într-adevăr, o performanță pentru țara noastră. Știu că o minte genială nu este suficient să fie doar genială, dacă nu este șlefuită, cum am spune noi, în limba română. Care sunt concluziile acestui studiu? Cercetarea "Profilul Neurocognitiv al Excelenței din România" a fost realizată de experții Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Gabriela Maalouf, psiholog clinician: Uite, e pus fix punctul pe "i" şi mă bucur că ai mei colegi de la fundație au gândit acest studiu de cercetare inovator, pentru că el a fost aliniat, ca și conținut, cu studiile mondiale și europene. Am văzut asta la conferință.

Ulterior, aceasta a făcut următoarele precizări: "Cumva, toată lumea se duce în direcția asta: nimeni nu mai pune preț doar pe IQ – «Hai să măsurăm IQ-ul», «Hai să vedem cât e de deștept un copil sau celălalt», ci toți vor să vadă ce se întâmplă în mintea acelor copii. Şi, mai ales, ce îi face pe unii să transforme potențialul în performanță.

Pentru că știm că avem foarte mulți copii cu potențial, dar doar un procent de 3% reușește să facă și performanță. Și, atunci, ce se întâmplă din punctul A până în punctul B. Iar studiul nostru de cercetare a descoperit în concluziile lui aceste 12 competențe cognitive, emoționale și resurse socio-emoționale, care, dacă sunt antrenate, reușesc să îi ajute pe tineri să transforme potențialul în performanță".

În cadrul interviului, Gabriela Maalouf a oferit şi aceste explicaţii: "Cumva, nu neapărat că ei au făcut lucrurile astea pentru că știau, dar mentorii lor, profesorii lor, părinții lor, atunci când i-au ajutat să devină campioni, când au stat acolo, alături de ei, în drumul lor spre performanță, au reușit să puncteze aceste 12 competențe.

(...), cum ar fi autocontrolul, reziliența, faptul că sunt perseverenți, dar pe drumul lor nu se pierd. Nu sunt perseverenți cu totul și se pierd în mai multe direcţii. Exact, îşi urmăresc obiectivul foarte clar, au un grad de inhibiție atunci când este timpul să fie... adică nu sunt, nu sunt foarte focusați pe recompensă, nu se concentrează pe recompensă, ci se concentrează pe tot procesul.

Cumva, diferența dintre minte de câștigători și minte de campion – cel care se gândește: «Vreau să câștig» și cel care se gândește: «Vreau să devin campion». Ca să devii campion mai și pierzi, mai și câștigi. Iar ei au bifat și au scorat foarte bine la aceste la aceste competențe".

Gabriela Maalouf, psiholog clinician: Ce ne-a bucurat foarte tare este că directorul de dezvoltare de la Mensa, care vorbește despre IQ, ne-a felicitat pentru acest studiu. A zis că și ei au un studiu asemănător în curs, adică și ei s-au gândit la lucrul ăsta: «Hai să vedem și care sunt resursele și competențele» și au zis: «Felicitări, nu e doar despre IQ-ul, uite, e și despre ce vorbiți voi».

Sergiu Cora, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Exact asta asta voiam să întreb, pentru că mi se pare absolut minunat că, iată, țara noastră participă la o astfel de conferință și trebuie să subliniem că vorbim despre un eveniment de renume.

Gabriela Maalouf, psiholog clinician: Este cea mai mare conferință anuală în domeniul copiilor, cu experți din toată lumea.

Sergiu Cora, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Cum a fost primit de specialiştii prezenţi la ECHA 2026 studiul "Profilul Neurocognitiv al Excelenței din România", realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap?

Gabriela Maalouf, psiholog clinician: Să știi că au fost foarte încântați să vadă că mult mai multe țări, inclusiv România, se duce în această direcție și încearcă să facă cât mai mult bine în direcția asta.

Invitata din platoul emisiunii "România Inteligentă", a mai adăugat: "Cam toată lumea: de de la specialiștii din America până la cei de la Johns Hopkins, Universitatea din Louisiana, cei din Dublin, foarte, foarte multe entități, care au fost prezente acolo au spus același lucru: «Felicitări că faceți lucrul acesta, pentru că educația înseamnă progresul unei societăți. Dacă nu investim în educație, niciodată societatea nu va arăta mai bine».

Și, atunci a spus: «Felicitări vouă și felicitări fundației care investește în astfel de proiecte, pentru că doar astfel de proiecte contribuie realmente la progresul și la dezvoltarea unei unei societăți». Iar noi, dacă reușim, cu aceste concluzii, să le transformăm în programe educaționale reale, prin care toți copiii să beneficieze și să-și antreneze aceste competențe, probabil că vom avea mult mai mulți copii care vor face performanță, își vor atinge potențialul. Şi vom vedea o Românie frumoasă și o societate așa cum ne dorim".

A 20-a conferință a Consiliului European pentru Înaltă Abilitate (European Council For Ability – ECHA 2026) a avut loc la Dublin City University (DCU), St. Patrick's Campus, în perioada 12 - 15 august 2026.