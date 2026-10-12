Cum pot avea companiile acces la vehicule și tehnologii noi fără să-și blocheze capitalul

2 minute de citit Publicat la 10:51 12 Oct 2026 Modificat la 10:51 12 Oct 2026

Digitalizarea, accesul la finanțare și tranziția către o mobilitate mai sustenabilă sunt elemente importante. Foto: Getty Images

Mobilitatea viitorului înseamnă și creștere economică, iar companiile care investesc în modernizarea transportului își pot consolida competitivitatea. La conferința națională „Smart Urban Future”, organizată de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București 2026, au fost prezentate soluții prin care firmele își pot înnoi flotele fără să-și blocheze capitalul, mizând pe vehicule eficiente, costuri optimizate și un impact cât mai redus asupra mediului.

Digitalizarea, accesul la finanțare și tranziția către o mobilitate mai sustenabilă sunt elemente importante pentru companiile care vor să țină pasul cu schimbările din piață. În acest context, soluțiile de leasing pot facilita accesul la vehicule și tehnologii noi, fără ca întreaga investiție să fie suportată de la început.

Bogdan Drăgoiu, director național de vânzări BT Leasing, a explicat că modernizarea mobilității contribuie la creșterea economică, iar finanțarea și digitalizarea pot ajuta companiile să devină mai competitive.

„Mobilitatea sau, mai bine spus, modernizarea mobilității creează creștere economică. O mobilitate inteligentă înseamnă investiții eficiente în competitivitate și în toate sistemele care pot face mai competitivă piața în care activează fiecare client.

Noi, Banca Transilvania, oferim companiilor soluții de finanțare prin care acestea își pot asigura competitivitatea”, a declarat Bogdan Drăgoiu.

Digitalizarea simplifică accesul la finanțare

Pe lângă transformarea transportului, digitalizarea schimbă și modul în care companiile accesează finanțarea. Firmele caută procese cât mai simple și rapide, care să le permită să ia decizii predictibile și să investească eficient în dezvoltarea activității.

„Digitalizarea transformă mobilitatea, dar, în același timp, schimbă și modul în care companiile accesează finanțarea. Acestea își doresc, în principal, un proces simplu, rapid și predictibil.

De aceea, suntem preocupați ca digitalizarea și experiența clientului să reprezinte piloni importanți în dezvoltarea noastră”, a explicat directorul național de vânzări BT Leasing.

Leasingul, o soluție pentru tranziția către flote mai sustenabile

Un alt subiect abordat în cadrul conferinței a fost sustenabilitatea. Pentru companii, tranziția către o mobilitate mai puțin poluantă presupune atât alegerea unor vehicule eficiente, cât și găsirea unor soluții de finanțare care să permită modernizarea flotelor fără presiune excesivă asupra bugetului.

„Sustenabilitatea nu trebuie să fie doar economică, ci și ecologică. Tranziția către o mobilitate verde aduce provocări, dar trebuie abordată și cu pragmatism. Pentru o companie, o flotă sustenabilă înseamnă vehicule eficiente, optimizarea costurilor și un impact cât mai redus asupra mediului.

Toate aceste lucruri pot fi susținute prin BT Leasing, printr-o soluție de finanțare care transformă nevoia de modernizare a unei companii într-o finanțare concretă”, a declarat Bogdan Drăgoiu.

Potrivit acestuia, leasingul le permite companiilor să acceseze mai rapid vehicule și tehnologii noi, distribuind costurile pe o anumită perioadă și păstrând capitalul disponibil pentru alte investiții.

„Leasingul asigură companiilor accesul practic și rapid la vehicule și tehnologii noi, împărțind costul pe o perioadă de timp și evitând blocarea capitalului. Astfel, companiile se pot moderniza mai repede”, a conchis Bogdan Drăgoiu.

Conferința națională „Smart Urban Future”, organizată de Antena 3 CNN în cadrul Salonului Auto București 2026, a adus în discuție soluții și perspective pentru dezvoltarea mobilității urbane, de la tehnologie și sustenabilitate până la finanțarea investițiilor necesare modernizării transportului.