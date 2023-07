Trei elevi din Galați au creat un robot capabil să adune selectiv deșeurile. Cât de util este

Trei elevi din Galați, pasionați de domeniul inteligenței artificiale, sunt creatorii unui robot care este capabil să adune în mod selectiv deșeurile.

Alin, Sergiu și Ștefan sunt elevi la Colegiul Național "Costache Negri" din Galați, iar pasiunea pentru robotică i-a determinat să creeze un proiect inedit.

Tinerii sunt creatorii unui robot inteligent, capabil să adune deșeurile în mod selectiv, proiectul lor fiind apreciat și premiat în cadrul concursului de robotică "Looking for the New Shakey", organizat de Senatul Ştiinţific al Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Tinerii au transmis că varianta actuală a robotului nu este cea finală, acesta urmând să fie dotat cu funcții speciale și să fie de 15 ori mai mare.

"Vom atașa o gamă variată de senzori, dar și o cameră, astfel încât robotul să poată face diferența între deșeuri", au spus ei.

Tinerii pasionaţi de robotică ne asigură că nu avem motive să ne temem de inteligenţa artificială, pentru că aceasta poate contribui la dezvoltarea omenirii.

"Roboții sunt o unealtă prin care omenirea se poate dezvolta, însă aceștia nu trebuie să înlocuiască oamenii", au transmis elevii.