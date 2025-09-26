Exemplu de succes în investiţii: Societatea de apă care deserveşte Caraş-Severin îşi asigură finanţarea prin fonduri europene

Societatea de apă care deserveşte Caraş-Severin a făcut investiţii masive în valoare de 240 de milioane de euro. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Într-o perioadă în care guvernul taie din bugete și investițiile par tot mai greu de realizat, există și exemple de succes. Societatea de apă care deservește județul Caraș-Severin a reușit să aducă în comunitate peste 240 de milioane de euro din fonduri europene. Banii s-au transformat în rețele modernizate de apă și canalizare, utilaje noi, digitalizare și chiar proiecte pe energie verde, a relatat Antena 3 CNN.

AquaCaraș este campioană la fonduri atrase în județul Caraș-Severin. Întrebată de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN: "Unde s-au dus banii?", Ionela Glodorenco, purtătoarea de cuvânt a companiei, a explicat cum au fost cheltuite sumele.

"Într-adevăr, suntem campioni la atragerea de fonduri europene în Caraș-Severin. Am atras, până în acest moment, peste 240 de milioane de euro. S-a investit în extinderea și reabilitare a infrastructurii de canalizare și de rețea de apă. Totodată, s-a investit în utilaje, în mașini pentru buna funcționare a societății și în digitalizare. Se investește în continuare, se lucrează în continuare la alte și alte proiecte europene. Investim în energie verde. Totodată, la aceste proiecte AquaCaraș și co-finanțează aceste fonduri și banii îi investim bine", a declarat Ionela Glodorenco, purtătoarea de cuvânt de la AquaCaraș.

Ulterior, în cadrul interviului oferit la Antena 3 CNN, Ionela Glodorenco a făcut următoarele precizări privind preţul apei din Caraş-Severin: "La noi, în Caraș, deşi majoritatea persoanelor spun că este cea mai scumpă, suntem pe locul 36 din 47. La 1 septembrie acesta era topul. Deci, nu este scumpă apa în Caraș-Severin".

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Cât de departe suntem de ceea ce înseamnă standardele pe care Uniunea Europeană, prin directivele de de profil ni le impune?

"La noi se lucrează în continuare pentru a ajunge la standardele europene, în anumite zone și pe anumite domenii s-a ajuns. Chiar avem localități ca, de exemplu, Reșița și Băile Herculane, unde sunt instalate deja la clienți apometrele inteligente cu telecitire", a răspuns Ionela Glodorenco, purtătorul de cuvânt al companiei AquaCaraș.

Imediat, jurnalistul Antena 3 CNN a intervenit şi a făcut următoarele remarci: "Asta înseamnă mai mare precizie, evident în în calcularea consumului și poate să contribuie și la reducerea risipei", iar reprezentanta furnizorului de apă potabilă și prestatorul serviciului de canalizare al județului Caraș-Severin a adăugat: "Evident, și acest lucru poate contribui la la reducerea risipei și a pierderilor de de apă. Totodată, se investește în sectorizarea rețelelor, în sensul că în cazul unei avarii să nu mai fim nevoiți să oprim un cartier întreg, să fie minimizat disconfortul cetățenilor cât mai mult posibil".