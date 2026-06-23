Profilul vocaţional, noul instrument pentru recrutarea angajaţilor potriviţi. Cum poate fi "citit" un candidat şi ce nu se mai întreabă la interviu. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

Recrutarea candidatului potrivit pentru un post în cadrul unui interviu a devenit, într-un context al pieței muncii aflate în continuă transformare, un proces tot mai complex și mai nuanțat. La workshopul "HR – Soluții eficiente", organizat în cadrul Intelligent Money Academy, specialiști în evaluare vocațională, tehnici de recrutare și legislația muncii au oferit soluții concrete pentru antreprenori și manageri care urmăresc optimizarea proceselor de angajare.

HR modern: De la profil vocaţional la detetarea comportamentului

"Este important ca în departamentele de recrutare să se țină cont și despre acest profil vocațional, pentru că așa putem să știm dacă postul pentru care viitorul angajat, ca să spun așa, dorește să vină la un interviu, se potrivește cu profilul persoanei respective și cu poziția pe care urmează să o ocupe", a declarat Dana Vasilescu – inițiator și coordonator al programului "My WaY".

Profilul vocațional poate face diferența dintre un angajat care rămâne și unul care pleacă după trei luni. Dar potrivirea pe hârtie e doar o parte din ecuație. Verbul, tonul vocii, gestul – toate spun o poveste.

Despre tehnicile de detectare, comportament simulat

"Ne dorim, atunci când angajăm o persoană sau așa sper eu că vrem să fie corectă și transparentă. Și atunci are loc un interviu de angajare în cadrul căruia, dacă doriți să mă angajați, pe mine v-ar interesa, de exemplu, de ce am plecat eu de la fostul loc de muncă.

Şi acum avem o noțiune: «congruență» în comunicare și avem comunicare verbală, cuvintele pe care vi le adresez, cuvintele pe care le adresez acum sunt un pic mai rapide. Asta înseamnă comunicare paraverbală sau cu pauze – asta înseamnă autenticitate. Avem indicatori non-verbali generali", a explicat Paul Herinean, CEO ICEU Training Group, în cadrul workshopului "HR – Soluții eficiente", organizat în cadrul Intelligent Money Academy.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări, după ce a relializat o demonstraţie la eveniment: "Prima dată a fost mâna pe inimă, mâna pe abdomen și din nou, mâna la inimă. Avem indicatori nonverbali generali, particulari și specifici. Indicatorii nonverbali, de exemplu, de anxietate, disconfort sunt: (n.r.: îi «enumeră» punând mâna la nas, la gură şi, ulterior, se uită în altă parte)".

Specialiștii în recrutare pot citi aceste semnale. Un ajutor vital având în vedere că legea spune că anumite întrebări nu mai au voie să fie puse deloc.

Despre noile legi privind accesul la informaţii personale

"Mai am voie să-l întreb de ce ai plecat de la ultimul loc de muncă? Răspunsul e: «Nu». Deci, procesul de recrutare, în acest moment, suferă o transformare. De fapt, noi vorbim despre o schimbare de paradigmă a relației de muncă. Și nu doar din România, la nivel european, pentru că vorbim despre directivele europene, dar și la nivel mondial.

Mai am voie să-l întrebi pe salariat: «Ce salariu ai avut la fostul angajator, ca să-ți pot calibra salariul?». Aici, nu mai ai voie să întrebi acest lucru.

Îl angajez, pentru că am constatat că el deține competențele, aptitudinile personale și profesionale de care eu am nevoie. De aceea, este intuitul persoanei.", a precizat Corneliu Bențe, președintele fondator al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.

Recrutarea nu mai înseamnă doar un CV și o strângere de mână. Înseamnă să citești omul și să construiești echipe pe competențe reale. Soluțiile au fost dezbătute la Intelligent Money Academy, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România.