O echipă de elevi din Constanța a inventat un sistem de irigație inovator și accesibil

Cinci elevi au realizat un proiect unic, denumit „GreenTime”.

Proiectul „GreenTime” reprezintă o soluție eficientă și economică pentru irigație, una dintre cele mai des întâlnite probleme în agricultura modernă. Sistemul promite să revoluționeze metodele de irigare și include tehnologii avansate, cum ar fi senzori de umiditate și aplicații mobile, care permit monitorizarea și controlul în timp real al procesului de irigare.

„Noi am venit cu ceva mai practic”

Eforturile elevilor au fost recompensate prin câștigarea unei competiții de antreprenoriat la nivel județean.

„Am studiat piața și am realizat că nu prea sunt ghivece de genul ăsta, nu sunt ghivece automatizate, sunt doar cu temporizator, noi am venit cu ceva mai practic, senzorul nostru de umiditate asigură plantei umiditatea de care are ea nevoie”, spune Alexandru Pîrvulescu, elev.

„Am făcut și o aplicație digitală în care este monitorizată umiditatea solului live și nivelul de apă consumat, omul dacă vrea poate să-l dea manual să-i ofere mai multă umiditate”, mai spune elevul.

Coordonatorul proiectului le-a fost aproape și i-a sprijinit în permanență.

„Anul acesta ne-am gândit să dam startul unui club de dezvoltare personală și de antreprenoriat pentru că am observat că sunt foarte mulți copii talentați care au nevoie de ceva suplimentar și mulți au făcut voluntariat și au dorit ca la școală să facă și altceva”, spune Oana Cătălina Bucur, profesor coordonator.

Banii obținuți de elevi în urma competiţiei de antreprenoriat au fost folosiți deja în îmbunătățirea proiectului, care va continua să fie dezvoltat.

Și în Cluj-Napoca mai mulți tineri au inventat un sistem medical de alertă care ar putea salva vieţile a sute de pacienţi. Elevii au reuşit să termine proiectul revoluţionar în doar 6 luni.

Adolescenţii au fost incluşi în proiectul "100 de tineri pentru dezvoltarea României", lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sistemul care îşi propune să fie unul revoluţionar le va permite asistentelor, dar şi infirmierelor să primească rapid alerte de la pacienții din saloane a căror stare de sănătate s-a degradat brusc.

Sistemul este format din trei componente: un ceas inteligent destinat asistentelor pentru a primi alerte de la pacienți, un panou pentru pacienți prin care aceştia pot alerta asistentele în timp real despre nevoile lor și un tablou general care permite asistentelor să monitorizeze starea fiecărei camere aflate în grija lor.