Brățara ”Save my life”, invenția tinerilor din Oradea care salvează vieți

Sistemul poate trimite alerte instant apropiaților, împreună cu localizarea GPS. Foto: Antena 3 CNN

O urgență medicală nu anunță niciodată când lovește, iar în acele secunde critice, diferența dintre viață și moarte poate fi un singur gest sau, în curând, o simplă brățară la încheietura mâinii. „Save my life”, proiectul unei echipe de tineri din Oradea, promite să transforme accesoriul de zi cu zi într-un aliat vital al medicilor de la ambulanță și al dispecerilor de la 112. Creatorii au fost incluși acum în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, campanie derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ca exemplu de inovație cu impact direct în societate.

Grupul de studenți și absolvenți ai Universității din Oradea și-a propus să revoluționeze sistemul medical. Save my life este concepută ca un sistem complet de siguranță medicală, care creează o punte digitală între utilizator, medici și familie. Brățara poate apela automat 112 fie prin apăsarea unui buton de urgență, fie prin detectarea unor anomalii cardiace sau a unor situații precum căderile bruște ori pierderea conștienței.

„Trimite serviciilor de urgență ca un fel de foaie în care detaliază vârsta pacientului, grupa sanguină, absolut tot, în așa fel încât serviciile de urgență să fie deja pregătite când ajung la pacient, să nu mai piardă timp”, spune Paul Bondici, inițiatorul Save my life.

În plus, sistemul poate trimite alerte instant apropiaților, împreună cu localizarea GPS. Iar toate aceste funcționalități sunt gestionate printr-o aplicație mobilă dedicată, într-un design ergonomic, gândit pentru utilizatori de toate vârstele.

„S-ar putea ca fiecare purtător să aibă în brățară un card de memorie în care să fie introduse datele, iar acestea să fie transmise direct către dispecer, ori prin aplicație, ori printr-o bază de date, ori prin ambele”, a explicat un alt membru al echipei.

Chiar dacă se află încă în proces de dezvoltare, Save my life a început deja să fie remarcat în competiții de inovare și tehnologie. Proiectul a participat doi ani consecutivi la Innovation Labs Timișoara, unde a atras atenția juriilor de specialitate prin componenta puternică de utilitate socială. La concursul SAS-UO al Universității din Oradea, echipa a obținut locul întâi, confirmând potențialul dispozitivului de a deveni un produs relevant pe piața sănătății digitale.

Includerea echipei în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, consolidează credibilitatea proiectului și îl plasează în rândul inițiativelor care definesc generația următoare de inovatori.