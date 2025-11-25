Campania antidrog ”Conștient, nu dependent”, continuă în toată țara. Proiectul național ”Ora de dirigenție”, un impact real în școli

2 minute de citit Publicat la 11:40 25 Noi 2025 Modificat la 11:40 25 Noi 2025

Într-un demers unic, elevii realizează chiar ei podcasturi tematice. Foto: Antena 3 CNN

Proiectul național ”Ora de dirigenție” a ajuns la Ploiești. Elevii de acolo au transformat sala de curs într-un laborator real de responsabilitate și prevenție. Sub umbrela campaniei naționale antidrog ”Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ora obișnuită de la clasă s-a mutat în spațiul dialogului deschis despre riscurile consumului de droguri și importanța alegerilor asumate. Într-un demers unic, elevii au realizat chiar ei podcasturi tematice, devenind astfel creatori de conținut și purtători ai mesajului antidrog în propria comunitate.

Proiectul național ”Ora de dirigenție” încurajează cadrele didactice să folosească creativitatea și empatia pentru a construi activități cu impact real în comunitatea școlară. Un astfel de exemplu vine și de la Ploiești, de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. Acolo, elevii participanți au realizat mai multe podcasturi cu tematica proiectului.

”Pe pagina de Facebook a Fundației Dan Voiculescu am văzut această postare, o provocare legată de modalitatea inedită de desfășurare a orei de dirigenție, având ca tematică dependența de substanțe. Am stat foarte puțin să mă gândesc, având în vedere faptul că sunt destul de conectată la ceea ce se întâmplă cu tinerii, așa că m-am gândit că poate ar fi oportun să lansez o provocare, având în vedere faptul că predau limba și literatura română”, a declarat Corina Barbu, profesoară.

Prin ”Ora de dirigenție” și campania antidrog ”Conștient, nu dependent”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își propune să formeze o generație informată, echilibrată și responsabilă, capabilă să aleagă conștient un stil de viață sănătos și un viitor liber de dependențe.

”Într-adevăr, social media este plină de lucruri și bune, și mai puțin bune. Copiii trebuie, în general, să fie îndrumați să aleagă tot ce este bun, să filtreze tot ceea ce există în acest spațiu cu care ei sunt destul de obișnuiți”, a adăugat Mihaela Șerban, dirigintă.

”Prin munca depusă de către noi, cadrele didactice, și prin activitatea copiilor de la clasă, copii care sunt pur și simplu ca un burete, care absorb absolut tot ceea ce le spunem noi, mă așteptam să fim în top”, a concluzionat Lucia Ionescu, directoarea instituției.

Sute de unități de învățământ din întreaga țară s-au înscris în cadrul inițiativei ”Ora de dirigenție”, iar Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Ploiești s-a numărat printre cele 10 proiecte finaliste. La ora de dirigenție, desfășurată astfel de către dascăli și elevi, a luat parte și psihologul Gabriela Malouf, care le-a vorbit tinerilor despre alegerile conștiente și importanța lor în viața fiecăruia.

”E important ca tinerii să fie conștienți de cât este de ușor să devii dependent și cât este de greu să mai ieși din acest cerc vicios. E greu să faci un podcast, de aceea acest proiect este foarte important: să vorbești în public, să le spui altor tineri de vârsta ta cum ar fi să facă alegeri conștiente și mai bune”, a explicat ea.

”Pentru mine este foarte important să-mi ajut prietenii să treacă peste anumite dependențe sau chiar să nu ajungă dependenți”, a declarat și Iasmina Luncașu, elevă.

”Ar fi foarte bine dacă fiecare persoană, fiecare adolescent, ar împărtăși cu prietenii săi ceea ce simte”, a completat Miriam Istudor.

Campania națională antidrog ”Conștient, nu dependent” continuă și în alte orașe ale țării. Proiectul va mai cuprinde sesiuni de informare în școli, parteneriate cu instituții locale, ateliere pentru părinți și cadre didactice, campanii digitale de impact și întâlniri comunitare.