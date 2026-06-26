Zece liceeni din Galați au fost premiați în Canada pentru robotică și implicare socială. S-au luptat cu peste 80 de echipe

Zece liceeni din Galați au fost premiați în Canada pentru robotică și implicare socială. Foto: Antena 3 CNN

Zece liceeni din Galați au câștigat un premiu internațional la robotică, în Canada. Elevii Colegiului Național Costache Negri au obținut cea mai înaltă distincție pentru o categorie care recompensează nu doar performanța tehnică, ci și implicarea în comunitate. Competiția a adunat peste 80 de echipe din întreaga lume, iar echipa gălățeană a ieșit în frunte.

Ore întregi de construcție, reconstrucție și programare. Acesta a fost drumul echipei de la Colegiul Național Costache Negri din Galați până pe podiumul unui concurs internațional de robotică găzduit de Canada. Competiția, desfășurată la Universitatea Brock din Ontario, a reunit echipe din Statele Unite, Canada, Mexic, Noua Zeelandă și mai multe țări europene, printre care și trei echipe din România.

Teodor Oprea - team leader echipa robotică Strix Novus: Sezonul acest aroboțelul nostru trebuie să colecteze trei elemente de joc numite și artefacte. Ulterior, roboțelul trebuie să se ducă în două zone specifice pe teren pe care să le și arunce în coș. El costă în jur de 15.000-20.000 de lei și construcția luia durat două săptămâni, dar pentru el noi am lucrat pe tot parcursul sezonului.

Robotul a fost construit pe specificațiile impuse de concurs și s-a dovedit competitiv într-un mediu în care unele echipe participaseră deja la Campionatul Mondial de Robotică.

Andrei Ciobanu - programator echipa Strix Novus: Nu ne-am simțit neapărat copleșiți în acel mediu, deși erau acolo destul de multe echipe competitive care au fost și la Campionatul Mondial de Robotică în cadrul FIRST Tech Challenge.

A fost o experiență extraordinară, în Toronto este o lume complet diferită fața de ce am văzut în România sau în Europa, e ca și cum ai fi într-un film.

Maria Arianna Ali - PR echipa Strix Novus: Au fost și echipe care au participat și la mondială, ele au avut standurile mult mai grandioase. Mi-a plăcut să interacționez cu toată echipa.

Premiul obținut nu recompensează doar robotul, ci și caravana educațională pe care echipa a dus-o de-a lungul anului în școli din Galați și din comunele din jur, promovând valorile STEM în fața colegilor, viitorilor profesori și studenților de la Universitatea Dunărea de Jos.

Mihaela Roșca - profesor coordonator: Se numește Reach Award. Este marele premiu pentru această secțiune, respectiv felul în care echipa noastră a promovat în comunitatea noastră valorile STEM. Au făcut fel de fel de activități în fel și fel de școli.

Andra Ionescu, director Colegiul Costache Negri, Galați: Au obținut un premiu prin care au demonstrat faptul că nu sunt doar buni ingineri sau buni matematicieni sau buni fizicieni, ci sunt și voluntari implicați în comunitate, copii care își doresc să transmită mai departe cunoștințele lor și care vor să transmită nu doar cunoștințe, ci și valori și atitudini.

Cei mai mulţi membrii vor începe din septembrie clasa a douăsprezecea şi speră să acumuleze cât mai multe premii înainte ca emoțiile bacalaureatului să le ia locul celor de pe ringul de competiție. Toți visează să rămână în domeniul roboticii, unii în inginerie, alții chiar în domeniul militar.