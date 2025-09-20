Câte fire de păr este normal să cadă în fiecare zi. Care sunt cauzele şi ce soluţii oferă specialiştii

În cazul în care pierderea de păr este excesivă și persistă, e bine consultat un dermatolog sau medic de familie. Sursa foto: Getty Images

Toamna nu aduce doar temperaturi mai scăzute, ci și provocări pentru podoaba capilară, dar şi pentru pielea noastră. Cu mici gesturi de prevenție și îngrijire, spun specialiştii, putem trece sezonul rece cu o piele sănătoasă și un păr mai puternic. Dermatologul Cristina Safta a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că sănătatea părului este influenţată de nivelul de stres, variațiile de temperatură și alimentație. Potrivit declaraţiilor sale, este normal ca unei persoane să-i cadă zilnic între 50 și 100 de fire de păr.

Câte fire de păr este normal să pierdem zilnic

Realizatoarea rubricii "Sfat de sănătate", Andreea Cigolea, a întrebat-o pe invitata sa de ce oamenilor, în special, femeilor le pică părul mai des atunci când se schimbă anotimpul şi dr. Cristina Safta a răspuns:

"Fiziologic? Firul de păr trece prin trei etape. Prima e de creștere, a doua – de platou și ultima, firește, – de cădere. Toamna se suprapune cu ultima fază. Şi anume: cea de cădere. La fel se întâmplă și primăvară și de asta noi observăm că se întâmplă să găsim mai mult păr prin jurul nostru așa. Deci, este o chestie fiziologică. E normal să se întâmple așa 50 - 100 de fire de păr pe zi să ne cadă, e firesc. Pe de altă parte, și variațiile de temperatură pot să ducă la accelerare a acestui fenomen. Stresul și nu în ultimul rând, mai ales după sezonul estival, foarte multe dintre doamne-domnișoare au fost la diete restrictive alimentar. Și, atunci, din păcate, anemia și ea face parte din cauzele principale a căderii părului".

Trusa de sezon pentru păr:

– şampon blând, fără sulfați agresivi;

– mască de hidratare sau ulei de păr o dată pe săptămână;

– pieptănare delicată, evitând aparatele de coafat la temperatură ridicată.

Pielea se deshidratează mai mult toamna decât vara

Potrivit dermatologului Cristina Safta, pielea oamenilor se deshidratează cel mai mult în cel de-al treilea anotimp.

"De ce? Pentru că, în primul rând, variațiile de temperatură încep să se resimtă... noaptea este mult mai frig decât ziua și, atunci, pielea se deshidratează brusc și observăm că stratul superficial al ei devine mult mai uscat. Totodată, ne-am obișnuit ca pe timpul verii să transpirăm mai mult, pielea să fie mai plină de sebum și, atunci, să folosim produse care sunt ușor matifiante sau un pic prea agresive pentru tenul nostru.

Toamna trebuie să-i oferim mai multă îngrijire, mai multă hidratare și să compensăm această pierdere a apei prin prisma temperaturilor de afară, care încep să se răcorească și prin prisma vântului, care este factorul principal deshidrator al pielii noastre", a declarat Cristina Safta în cadrul ediţiei de vineri a rubricii "Sfat de sănătate".

Trusa de sezon pentru pielea de pe faţă:

– cremă hidratantă mai grasă (față de cea folosită vara);

– protecție solară (SPF 30+) chiar și în zilele înnorate;

– balsam de buze nutritiv (fără mentol/camfor, care pot irita).

Trusa de sezon pentru pielea de pe mâini și corp:

– cremă de mâini reparatoare (cu glicerină, uree, ceramide);

– loțiune sau unt de corp pentru pielea uscată;

– mănuși de bumbac/piele pentru protecție împotriva frigului și uscăciunii.