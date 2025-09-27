Ce este medicina integrată și care este rolul uleiurilor cu CBD. Daniel Hanganu: „Tratamentul este unul personalizat, unic pacientului”

„Întâi ne dezechilibrăm în planul energetic, apoi în planul celular și abia în a treia etapă în planul organic”, a explicat Daniel Hanganu. Foto: captură Antena 3 CNN

Daniel Hanganu, inventator și cercetător, a explicat, pe larg, la Antena 3 CNN, beneficiile medicinile integrate, care combină medicina alopată cu cea holistică pentru a oferi un tratament personalizat pacienților, unic pentru fiecare bolnav. Omul de știință este promotorul ozonterapiei, al medicinei cuantice și al tratamentelor pe bază de ulei ozonificat cu CBD (canabidiol). Daniel Hanganu a explicat, de asemenea, de ce unii se îmbolnăvesc mai repede și mai grav decât alții și cum ne afectează stresul sănătatea.

Andreea Cigolea, realizatoare Antena 3 CNN: De ce unii dintre noi ne îmbolnăvim și alții nu?

Daniel Hanganu, inventator și om de știință: Cred că ar trebui să începem prin a extinde un pic noțiunea de homeostazie. Până acum se considera că homeostazia înseamnă doar menținerea anumitor parametri constanți, vorbim de temperatură, PH. De câțiva ani, de vreo trei, patru ani această noțiune a fost extinsă. Ce s-a constatat că această homeostazie înseamnă de fapt un echilibru mai general. Acest echilibru se manifestă în plan energetic, în plan celular și în plan organic.

Atunci când noi suntem într-o stare perfectă de echilibru la aceste trei niveluri, se cheamă că avem starea de sănătate perfectă. În momentul în care încep să apară aceste dezechilibre, în momentul acela deja ne îmbolnăvim, iar ordinea în care apar aceste dezechilibre este deja demonstrată.

Întâi ne dezechilibrăm în planul energetic, apoi în planul celular și abia în a treia etapă în planul organic. Problema noastră este că până acum nu aveam niște organe și nici acum nu avem niște organe de simț ca să simțim dezechilibrele în momentul în care apar în planul energetic, în planul celular, noi simțim boala, care se manifestă doar când suntem deja în nivelul trei de boală, anume în planul organic.

Și atunci, dacă este să vorbim puțin de istorie, medicina integrată ScienceMed a pornit de la această constatare pe care au făcut-o specialiștii americani și anume că în momentul în care apar dezechilibrele trebuie să încercăm să le cuantificăm aceste dezechilibre.

Se folosesc niște echipamente specializate în momentul acesta, niște aparate de medicină cuantică pentru a măsura nivelul energetic, niște electrosomatografe care se folosesc pentru a stabili dezechilibre la nivelul celular. Și sigur vorbim despre medicina alopată care funcționează în planul acesta organic, pentru că ce este foarte interesant este că în momentul în care poți să vezi din timp aceste dezechilibre și aici este un studiu care a fost făcut acum cinci ani în care practic erau oameni aparent sănătoși și s-a descoperit la ei că apare un dezechilibru în planul energetic.

La aproximativ trei zile după dezechilibrul în planul energetic au început să apară manifestările dezechilibrului în planul celular și undeva cam în două, trei zile deja au apărut aceste manifestări la nivelul organic și s-au declanșat bolile.

Atunci ei și-au pus următoarea problemă cum am putea pe de o parte să împiedicăm declanșarea bolilor în planul organic, deci practic intervenim pe nivelul celular și pe nivelul energetic și boala nu mai ajunge să fie manifestă în planul organic.

Și a doua problemă au spus cum ar trebui noi să acționăm, chiar dacă boala este manifestă deja, este la nivelul organic. Cum am putea să acționăm în așa fel încât să grăbim și să scurtăm timpul de vindecare. Și de aici de fapt a pornit tot acest concept.

Daniel Hanganu, inventator și om de știință: S-a constatat că există două mari, hai să spunem, curente în medicină. În acest moment există medicina alopată și medicina naturistă.

Aceste două curente păreau pe niște poziții ireconciliabile, adică cei care practicau medicina naturistă nu recunoșteau meritele medicine alopate, medicina alopată nu recunoșteau meritele medicinei naturiste. Cumva lucrurile părea de negăsit o soluție ca ele să poată lucra împreună.

Și atunci s-a pus următoarea problemă, haideți să vedem din zona medicinei naturiste, să vedem ce metode putem să luăm de acolo mai performante, să ne integrăm cu medicina alopată și să rezulte o metodă care este mai performantă decât oricare. Din zona aceasta de medicină, să spunem naturistă, s-a luat partea de medicină cuantică, s-a luat partea de homeopatie, s-a luat fitoterapia, s-a luat medicina Bach, s-au luat uleiurile ozonate cu CBD.

Deci practic aceste concepte au fost integrate cu medicina alopată și au început să facă tot felul de studii și de experimente prin care să poată demonstra modul în care acționează fiecare dintre aceste metode. Și aici lucrurile sunt foarte interesante.

Dacă vorbim despre istorie, dacă vorbim despre medicină cuantică, deja s-a ajuns la aproximativ 30.000 de frecvențe, deci s-a ajuns inclusiv la nivel de ADN celular să poată fi studiat în plan energetic. Istoria este iarăși complexă.

Această medicină cuantică a pornit, ca tot ce a pornit în Rusia, ca un program militar secret care a fost preluat de germani și care a fost transformat într-o parte civilă, să spunem. Deci o parte care este accesibilă medicilor în momentul acesta și care a fost dezvoltată foarte, foarte spectaculos. Partea de medicină, să spunem, care se ocupă de această componentă celulară. Aici lucrurile sunt cele mai interesante.

Andreea Cigolea, realizatoare Antena 3 CNN: De ce aici acționează și uleiurile cu bază ozonate pe bază de CBD, prin intermediul sistemul endocanabinoid acționează și dacă doriți, fitoterapia, chiar și homeopatia. Și aici lucrurile au devenit foarte interesante pentru că s-a pus la punct această metodă și care în momentul acesta noi o aplicăm cu succes în România din 2009-2010 și rezultatele sunt foarte interesante și din punct de vedere statistic ce se întâmplă?

Daniel Hanganu, inventator și om de știință: Îmi place să lucrez foarte mult pe studii științifice și pe cifre. S-a demonstrat că, de-a lungul acestor 15 ani, cei care s-au vindecat au fost undeva la 82% din cei care s-au prezentat la medicina integrată ScienceMed, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății spune că medicina alopată, ca atare, are un procent de vindecare undeva sub 30%.

Se pune întrebarea de ce se întâmplă acest lucru? Iar lucrurile sunt un pic mai complexe și o să încerc să le explic cât mai simplu, până ne explicați aceste tratamente. Sunt tratamente personalizate. Vă explic care este principala diferență între medicina alopată și medicina integrată.

În momentul în care un pacient se prezintă pentru un consult, un consult de medicină alopată, există niște protocoale și cumva, dacă vin 100 de pacienți toți cu aceleași simptome, ei sunt introduși în acest protocol și practic ei primesc același tratament toți cei 100. Nu există o personalizare.

În momentul în care un pacient se prezintă la o medicină integrată, este privit din punct de vedere unic. Deci este această idee că fiecare pacient este unic și chiar dacă noi aparent avem aceleași simptome în plan organic, este foarte clar că fiecare pacient are un alt tratament care i se potrivește. Această metodă se numește personalizare, dar lucrurile sunt mai interesante. De ce? În momentul în care un pacient se prezintă la o clinică de medicină integrată, el este evaluat nu doar din punct de vedere organic, i se face sigur și o anamneză, dar el este interogat și din punct de vedere energetic și din punct de vedere celular.

Și ce este mai interesant este că durează o consultație undeva la două ore și jumătate. Dacă vă întreb, în afară de cazurile grave de intervenții chirurgicale, nu există nicio metodă medicală să stea pacientul cu un medic două ore și jumătate, dar de ce este foarte important acest timp? Pentru că se încearcă o diagnosticare holistică.

Deci noi nu suntem doar o sumă de organe care funcționează împreună. Suntem și energie, suntem și celule, suntem și parte spirituală, suntem și parte mentală. Și atunci este foarte important să poți să-l evaluezi pe pacient din toate aceste puncte de vedere. Aceasta se numește investigația holistică. Deci practic noi nu lucrăm pe protocoale. În momentul în care vine un pacient, el este văzut ca o persoană unică. În momentul în care medicul gândește un tratament și aici iarăși vine ceva ce este unic.

Deci nu există nicio altă metodă medicală să poată să facă acest lucru. Medicul gândește o anumită schemă de tratament care de obicei include pe lângă medicamentele, sigur chimice, medicamentele aloate, pentru că sunt medici și în primul rând se gândesc la binele pacientului și atunci clar folosesc și aceste produse.

Dar pe lângă aceste produse ei mai introduc câteva elemente, spre exemplu un remediu homeopat, un ulei cu CBD, un produs fitoterapic, gândesc această schemă de tratament, dar pe care o testează pe loc. Aici este foarte interesant, deci acel produs se pune în aparatul de medicină cuantică și se face o testare și se vede dacă acel produs reechilibrează câmpul pacientului.

În momentul în care câmpul pacientului este reechilibrat, înseamnă că acel remediu sau acel medicament este potrivit pentru pacient, deci noi putem să fim echilibrați cumva pe loc, să știm dacă acest tratament funcționează pentru noi și plecăm acasă. Asta este ceea ce face unic medicina integrată.

Pe lângă faptul că este această abordare holistică, pe lângă faptul că este un tratament personalizat, este și un tratament verificat și culmea este că îl vede și pacientul, rezultatul. Deci în momentul în care pacientul vede că se reechilibrează pe frecvența respectivă, după aceea i se repetă și electrosomatografia și îi demonstrează că se îmbunătățesc parametri și la nivel celular. În momentul acela pacientul capătă foarte multă încredere. Da, pleacă acasă foarte încrezător că se va vindeca. Din păcate, lucrurile în momentul acesta, cel puțin în România, merg spre o zonă care se numește polipragmazie, adică sunt foarte multe specialități medicale.

În momentul în care un pacient merge la fiecare dintre medicii aceștia care sunt specializați pe o zonă foarte strict specializată, fiecare îi dă un tratament pe care el consideră potrivit din punctul de vedere al specialității lui și ne trezim cu pacienți care au o listă de 15-20 de medicamente pe care trebuie să le ia zilnic.

Vreau să vă spun că noi testăm eficiența acestor medicamente în momentul în care un pacient vine la noi și din lista aceea de 15-20 constatăm că de fapt lui îi sunt utile maxim două-trei, restul le înghite degeaba.

Lucru care este iarăși foarte, foarte interesant este faptul că pe lângă ceea ce înseamnă acest tratament, să spunem, pe care el îl poate lua acasă, s-au introdus niște ședințe de armonizare energetică, deci aici există în acest moment posibilitatea să facem doar reechilibrare energetică și aici este iarăși un studiu foarte interesant care a fost făcut tot în Statele Unite că aici, din păcate aceste studii costă foarte mult și în România nimeni nu are banii necesari.

Daniel Hanganu, inventator și om de știință: O companie mare, vorbim de milioane de dolari. Ei au făcut următorul experiment, au găsit un număr destul de mare de pacienți care aveau niște manifestări de dezechilibru energetic și fără să le dea niciun alt tratament, făcând câte trei ședințe de armonizare de două ore au reușit să reechilibreze câmpurile energetice.

Repet, nu le-a dat niciun altfel de tratament nici chimic, nici naturist, nici altfel. Doar făcând aceste ședințe de reechilibrare energetică au reușit să aibă un grad de vindecare de 93%. Deci asta a demonstrat ce? Că pe de o parte, în primul rând ne îmbolnăvim în planul energetic, dar în al doilea rând, dacă reușim să acționăm asupra planului energetic, practic reușim să echilibrăm și celelalte zone.

Vorbim de zona celulară și vorbim de zona în celelalte etape cum ne dezechilibrăm energetic din cauza a tot ce facem în fiecare zi, din cauza faptului că, uite, trăim la oraș, avem parte de poluare, avem parte de stres și așa mai departe. Este clar că este unul dintre factori favorizanți. Din păcate, noi, omul modern trăiește într-o lume extrem de nocivă. Vorbim de poluarea aerului, vorbim despre ceea ce înseamnă foarte mulți agenți agresivi din mediu, viruși, uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimul timp, că în fiecare an apar noi viruși, vorbim despre bacterii din ce în ce mai rezistente la medicamente, dar mai avem un factor care, din păcate, ne dezechilibrează și acesta este stresul.

Stresul nu este considerat o boală în sine, dar s-a demonstrat foarte clar și aici sunt studii care deja cred că au mai bine de 20 de ani, care au demonstrat două lucruri foarte importante legate de stres. Pe de o parte, stresul nu poate fi evitat. Stresul este o reacție a organismului, dacă vreți, de apărare la ceea ce se întâmplă în momentul care ești bombardat cu o cantitate foarte mare de informații. În momentul acela, în mod inevitabil apare stresul. Stresul în sine nu este ceva rău. Stresul ne-a ajutat în perioada în care noi, spre exemplu, mergeam și trebuia să vânăm animale. Da, sau trebuia să intrăm într-o stare de alertă. Acest stres ne ajuta, ne întărea mușchii, ne făcea să reacționăm mai rapid.

Dar omul modern acum a ajuns, sigur, nu mai mergem să vânăm animale în momentul acesta, dar am ajuns să fim bombardați cu o cantitate imensă de informații și numărul de decizii pe care le iau un om modern, să spunem, într-o zi, depășesc numărul de decizii pe care lua un om acum 200 de ani, într-o viață.

Deci, practic noi suntem într-o avalanșă informațională care face ca nivelul nostru de stres să fie clar crescut. Atunci când mai mai am colegi medici care spun „Domnule, să evitați stresul” e o glumă, nimeni nu poate evita stresul. Ceea ce putem face, putem manageria acest stres exact pentru că toți suntem diferiți și nu simțim aceleași lucruri la fel. Evident, există, desigur, și stres pozitiv, așa cum am menționat. Dar ce s-a constatat în studii că persoanele stresate au reactivitate a sistemului imunitar cu 40-50% mai scăzută. Ce înseamnă acest lucru?

Înseamnă că sistemul nostru imunitar nu mai reacționează la fel de bine împotriva factorilor agresiv din mediu, împotriva virușilor, bacterilor, bolilor și atunci practic suntem mai expuși la îmbolnăvire. Din 2020 până acum, deci vorbim deja de trei ani, aproape 48%,deci aproape jumătate au fost pacienți care au venit cu probleme, să spunem, legate de stres, legate de tulburări psihice, legate de deja vorbim despre stres cronic, pentru că ce se întâmplă cu acest stres? Dacă el se menține o perioadă mai mare de timp, el se transformă în stres cronic, care se manifestă prin ceea ce înseamnă tulburări de somn, reactivitate și nervozitate excesivă.

Daniel Hanganu, inventator și om de știință: Se manifestă de asemenea prin scăderea nivelului sistemul nostru imunitar și practic, dintre pacienții care au venit la noi, jumătate erau, să spunem, în această fază de stres cronic și din păcate numărul afecțiunilor psihice a crescut îngrijorător în ultimii 3 ani, cel puțin de când am cerut eu aceste date de la colegii mei. Și aici lucrurile sunt, dacă doriți, din. Vestea bună este că medicina lopată nu prea are soluții. Deci acele an antianxiolitice practic strică, repară pe o parte, strică pe două. Și atunci soluția pe care trebuie să o găsim și aici pot să vă spun că rezultatele sunt 100% deci dacă pe alte afecțiuni suntem undeva pe la 80% ca și grad de rezolvare a cazurilor, pe cazurile acestea, să spunem, care implică această zonă psihică, rezultatele sunt 100% pozitive.

Și aici într-adevăr se simte foarte acut ceea ce vă spuneam eu, ceea ce ne deosebește pe noi de tot ce ce înseamnă medicina alopată. Faptul că, pe de o parte, tratăm pacientul în mod unic, pe de altă parte faptul că el primește un tratament care îl ajută foarte, foarte mult. Practic, el pleacă din cabinet cu un tratament care este dovedit că este eficient pentru el și culmea este că dacă vin doi pacienți cu aproximativ același simptome, aproape niciodată nu au același tratament.

Deci fiecare pacient are tratamentul lui individualizat, personalizat. Și aici meritul principal îl are faptul că noi îl putem investiga și energetic, și celular, și organic. Medicina alopată, repet, ea lucrează doar în planul organic și lucrează pe protocoale.

Andreea Cigolea, realizatoare Antena 3 CNN: Din partea cealaltă, cât durează aceste tratamente? Ați spus că două persoane cu aceleași simptome nu au același tratament, dar durata poate să fie aceeași.

Daniel Hanganu, inventator și om de știință: Bun, aici există o lege, dacă doriți, nescrisă. Cu cât boala este mai veche, cu atâta și timpul de vindecare este mai îndelungat. Nu există miracole în medicină, adică nu există soluții magice.

Dar ce este foarte interesant este că primele rezultate se văd instantaneu. Aici este marele câștig faptul că i se face această determinare și i se găsește exact tratamentul potrivit pentru pacient. Vă spuneam că în cadrul ședinței de evaluare i se dau câte câte o mostră din aceste din aceste produse care noi le considerăm că sunt utile pentru pacient. El le înghite și se reface investigația. La nivel celular, în general îmbunătățirile sunt undeva între 60 și 70 la 100 și vorbim de o diferență de o jumătate de oră, adică e clar că rezultatele apar foarte rapid. Acum, repet, dacă este o boală foarte gravă, foarte, să spunem veche, probabil necesită un timp de de vindecare mai îndelungat.

În general noi recomandăm să se facă și aceste ședințe de armonizare, pentru că vă spuneam că-l ajută foarte mult. Deci pe lângă ce înseamnă tratament, ar trebui să facă și aceste ședințe de armonizare. Trăim într-o lume foarte ocupată, că nu prea avem timp și atunci acel ritm de care vă spuneam eu să faci de câte două ore, de trei ori pe săptămână nu este fezabil, cel puțin noi nu am reușit să găsim pacienți care să aibă timpul necesar și atunci le recomandăm să facă cel puțin două ședințe de câte o oră pe săptămână, în așa fel încât să îi ajute să scurtăm foarte mult timpul de vindecare, dar mai apare un fenomen foarte, foarte interesantă. Vă spuneam de ce are foarte mare succes medicina integrată în aceste afecțiuni, să spunem neurologice și tulburări psihice.

Faptul că avem acces la CBD. Noi, în România, am reușit să facem, avem câteva brevete de invenții pe plan mondial și am făcut foarte multă cercetare pe ceea ce înseamnă sistemul endocanabinoid. Acest sistem endocanabinoid este, dacă doriți, cel care are un rol cel puțin la fel de important ca și sistemul nostru imunitar în corpul nostru.

Dar, în esență, sistemul endocanabinoid face patru lucruri foarte importante, dar două sunt esențiale. Unul - este un modulator pentru sistemul imunitar, doi - este cel care face tot ce înseamnă reglaje pe zona aceasta neuropsihică și este implicat și în eurogeneză și neuroplasticitate. Și atunci, folosind și uleiurile ozonate cu CBD, împreună cu celelalte metode, practic reușim să reechilibrăm într-un timp foarte scurt. Și aici rezultatele apar undeva sub o lună, dar noi recomandăm un termen optim de trei luni de a fi urmate tratamentele.

Vorbim de afecțiunile mai grave și atunci după trei luni se face o ședință de reevaluare. De ce? Pentru că starea pacientului se poate schimba. Deci, în momentul în care el este într-un fel, astăzi, peste trei luni după ce el a făcut, a urmat acest tratament, cu certitudine el are nevoie de un alt tratament. Atunci, după trei luni se face o ședință de reevaluare, i se schimbă tratamentul și în general rezultatele acelea spectaculoase care noi ne tot lăudăm pe la diverse congrese internaționale, care apar la la șase luni, noi vorbim aici de pacienți care au o boală sau pacienți bolnavi. Putem să vorbim și despre prevenție, despre oamenii sănătoși, care, de exemplu, nu au o boalnă cronică, nu iau un tratament medicamentos, dar vor să vină ca măsură de prevenție, pentru că iată, este toamnă, o să ne îmbolnăvim din ce în ce mai mult din cauza virozelor.

Ce putem să facem pe partea aceasta este foarte simplu. Vă spuneam că noi avem aceste capacități de detecție și la nivel celular, și la nivel energetic. Practic, noi putem să vedem când apar dezechilibrele, înainte ca boala să fie manifestă, deci înainte ca persoana să fie bolnavă.

Daniel Hanganu, inventator și om de știință: Și aici am să vă dau iarăși un exemplu foarte interesant, tot un studiu, care a demonstrat un lucru foarte interesant. Într-o companie foarte mare a fost luat tot personalul care era la job, deci oameni care aparent erau sănătoși, deci nu era niciun bolnav sau mă rog, nu știa că este bolnav și au fost scanați la nivel energetic, la nivel celular și s-a constatat că undeva cam aproximativ 28% dintre ei aveau deja dezechilibre în planul acesta energetic și în planul celular, deși nu simțeau nimic, deși ei nu erau bolnavi.

În prima etapă au vrut să vadă dacă din acești 28% câți dintre ei se îmbolnăvesc în acele perioade de care vă spuneam, deci undeva în maxim o săptămână după ce apare dezechilibrul acesta la nivel la nivel energetic ne așteptam să apară tulburările în planul organic. 97%, probabil ceilați 3% au chiulit de la serviciu, s-au îmbolnăvit într-o săptămână.

Acesta a fost prima parte a experimentului. După care s-au investigat, tot așa, într-o altă companie, persoane care erau aparent sănătoase și s-au găsit aceste persoane care erau dezechilibrate la nivel energetic și celular și s-a intervenit asupra lor și pe partea de reechilibrare energetică, dar și cu tratament.

E adevărat că nu s-a folosit tratament chimic alopat, s-a folosit doar tratament naturist, să spunem, care este mai blând și fără efecte adverse și rezultatul a fost iarăși uimitor. Deci în loc să se îmbolnăvească, peste 83% dintre cei care au primit aceste reechilibrări energetice și celulare nu au mai făcut boala organică. Deci asta dovedește că avem această capacitate de a face, de a împiedica declanșarea bolilor în planul organic.

Dar aici am o veste proastă pentru noi, românii. În general, pe noi, românii, nu ne interesează prevenția. Mai mult, pe tineri nu îi interesează prevenția. Da, mergem la medic în momentul în care apar deja simptomele, exact aici este problema. Deci, la noi, în patologia noastră sunt, hai să nu spun 100%, să las un 2%, care să zicem că vin pentru prevenție, dar 98% vin pacienți care au terminat toți profesorii, au terminat toate spitalele, au făcut analize și acolo unde li s-a spus și nu au soluții.

Atunci vin la noi, deci cumva vin la noi ca la o ultimă speranță. Și ce este foarte uimitor este că și pe acești pacienți reușim să-i ajutăm foarte mult, dar e foarte interesant și altceva. După ce am reușit să reechilibrăm organismul, aici este vă spuneam e o luptă, că dacă l-am reechilibrat, practic am am reușit să dobândim starea de sănătate și persoana respectivă se reîntoarce în același mediu stresant pentru organism.

După o perioadă de aproximativ șase luni reapar dezechilibrele. Deci chiar dacă noi am fost echilibrați, astăzi mediul în care trăim riscăm să ne dezechilibreze din nou.

În general, să știți că oamenii nu prea își schimbă mediul de viață. Deci chiar dacă vin la noi, fac tratamente, se simt bine, după aceea se întorc tot la mediul lor de viață. Ăsta e un experiment pe care l-am făcut noi în România,de data asta. Deci am avut pacienți care după șase luni au venit la reevaluare. A fost clar că au fost foarte bine, dar după aceea i-am chemat să facă această, să spunem prevenție, de care spuneți dumneavoastră. Deci ei erau sănătoși la acel moment, au făcut niște tratamente foarte blânde, cu niște produse naturiste și cu reechilibrări energetice.

Daniel Hanganu, inventator și om de știință: Vreau să vă spun că au reușit să aibă o stare de stabilitate și de doi ani, doi ani și jumătate, deci am extins foarte mult și această perioadă de stabilitate, după ce organismul a fost reechilibrat și iarăși o să vă dau câteva elemente de noutate. Acum lucrăm foarte mult cu lasere, deci ultimele noutăți am integrat în medicină integrată ScienceMed și niște lasere foarte deștepte care sunt niște endolasere și care au niște rezultate fabuloase. În primul rând este folosit pentru anti-aging.

Deci în Germania există o clinică a unui profesor, Weber se numește, care are ca și pacienți toate celebritățile din lume, e un nume mare în longevitate. Deci noi când am fost acolo am cunoscut patru miliardari și șase vedete de la Hollywood care făceau niște cure de anti-aging acolo cu ajutorul acestor lasere. Și ce este foarte interesant, folosind și produsele cu CBD de la Hamed Farma România și care vreau să vă spun că arătau la 90 de ani mai bine decât arăt eu la 60.

Încercăm să introducem și o ozonoterapia, pe lângă ceea ce înseamnă o pzonoterapia clasică, încercăm să avem niște saune speciale de ozon, care, cel puțin pentru doamne, au niște rezultate fabuloase. Deci fac pielea, întineresc pielea într-un ritm fantastic, dar ce este interesant este că ajută și la eliminarea toxinelor și au și un efect antioxidant foarte puternic.

Noi tot timpul încercăm să facem cercetări, tot timpul încercăm să îmbunătățim lucrurile. Deja suntem la un nivel, zic eu, foarte competitiv din toate punctele de vedere pe pe plan mondial, cu medicina integrată. Dar, ceea ce este uimitor este faptul că noi, cu resurse mici în România, n-are rost să ne comparăm cu banii care sunt în Statele Unite sau chiar și în Germania.

Reușim cu un colectiv relativ mic de medici să facem și cercetare, să facem și să vedem și un număr mare de pacienți. Și aici chiar am ajuns într-o situație paradoxală. Încercăm să mărim numărul de medici care să lucreze în această medicină integrată și nu găsim. Deci eu m-am chinuit un an și jumătate să-l conving pe fiul meu, care este medic.

Cererea este foarte mare. Medicii s-au învățat să lucreze foarte mult pe aceste protocoale. E o metodă foarte lejeră, pentru că e un fel de copy-paste în momentul în care îi spui unui medic că trebuie să stea două ore și jumătate cu un pacient, să-l investigheze energetic, celular, organic, să gândească și un tratament, personalizat, să gândească. Această idee de abordare holisticp a pacientului....au o dificultate, deci nu sunt foarte mulți dornici, pe românește, să pună osul la treabă.

Andreea Cigolea, realizatoare Antena 3 CNN: Da, o să vă urmărim și o să vedem în continuare unde ajung toate aceste terapii, mai ales în domeniul longevității și mai ales în domeniul prevenției, pentru că asta ne dorim în primul rând să trăim mult, dar și bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații care cu siguranță au ajuns și la dumneavoastră, pentru că la mine au ajuns unele dintre ele. Le-am început deja și vă aștept oarecum să ne lămuriți și pe celelalte aspecte, apropo de uleiurile de care spuneați și multe alte terapii pe care le studiați în momentul de față.