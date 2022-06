De ce nu reuşim să slăbim, deşi ne propunem. Ce face diferenţa, de fapt | Terapeut: "Este cel mai puternic instrument pe care îl avem"

"În primul rând, trebuie să definim ce înseamnă dietă. Dieta înseamnă un stil de viaţă sănătos. În timp, însă a căpătat o imagine negativă la nivel neurocerebral.

Când spun de luni intru la dietă, creierul începe să-mi scoată fişiere despre ce înseamnă dieta pentru mine. Poate am ţinut 10 zile, apoi am abandonat sau am ţinut iar trei zile şi iar m-am lăsat.

Creierul intră în panică şi hormonii de stres lucrează, iar persoana intră hotărâtă. Cu toate acestea, îşi dă seama că după 2 zile hotărârea zboară pe fereastră. Este o luptă ilegală. Primul pas este să trecem la acţiune.

Este important să înţelegem că procesul de slăbire nu este un proces care funcţionează cursiv. Eşti sus şi vrei să ajungi la o greutate mică. E ca şi cum te-ai da pe o sanie. Este greşit să-ţi setezi o limită de timp, pentru că aşa mintea şi-a luat recompensa", a spus terapeutul Anca Alungulesei, luni, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3.

Ce face diferenţa atunci când vrem să slăbim

"Trebuie să spunem: "vreau să ajung ca să mă simt bine". Asta este diferenţa. Scopul nu este de a slăbi, ci de te simţi bine. Ce vei face diferit? Cum vor sta hainele pe tine. Imaginaţia poate face diferenţa.

Creierul nu face diferenţa dintre ce se întâmplă în realitate şi în imaginaţie. Corpul nu face diferenţa dintre ce se întâmplă în interior şi exterior.

Diferenţa o face semnificaţia pe care o dau eu anumitor momente din exterior.

Este bine să te vezi intrând într-o rochie de exemplu. Important este să retrăieşti emoţia. Gândul are încărcătură electrică, iar emoţia pe care o simt în legătură cu acel gând, are încărcătură magnetică. Suntem suma gândurilor şi a emoţiilor noastre.

Slăbirea nu este o dietă, ci este un proces. Ca în orice proces, sunt nişte acţiuni pe care trebuie să le facem. Imaginaţia este cel mai puternic instrument pe care îl avem", a mai spus terapeutul.