Dușmanul tăcut al imunității. Care sunt semnele subtile care ne epuizează corpul: "Ne afectează fără să ne dăm seama”

1 minut de citit Publicat la 12:54 05 Noi 2025 Modificat la 12:55 05 Noi 2025

Femeie obosită la birou, stând cu capul pe laptop. foto: pexels.com/Olly

Inflamația cronică poate fi responsabilă pentru oboseala permanentă, durerile articulare și scăderea imunității, atrage atenția medicul Mihai Băican, expert în medicină regenerativă. Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, acesta a explicat cum poate fi recunoscută și gestionată inflamația care „trece neobservată”.

„Vestea bună, și poate puțin contradictorie, raportat la ceea ce credem noi, este că inflamația este un lucru bun. Este mecanismul prin care organismul nostru se apără de diverși agenți patogeni sau de diverse evenimente. Problema intervine în momentul când această inflamație este continuă”, a explicat medicul.

Semne și simptome ale inflamației cronice

oboseală cronică și insomnie

tulburări de memorie și concentrare

durere generalizată în corp, nespecifică

depresie sau anxietate

probleme ale pielii

creștere sau scădere inexplicabilă în greutate

febra

durere abdominală sau toracică

dureri articulare sau musculare persistente

Acesta a precizat că semnalele inflamației cronice sunt subtile: oboseală, dureri musculare și articulare, scăderea calității pielii, apariția cearcănelor sau a acneei și întârzieri în vindecarea rănilor. „Toate aceste semne ne pot face să ne gândim că suntem într-o astfel de situație de inflamație cronică”, a adăugat medicul.

Inflamația poate influența și greutatea corporală. „Imposibilitatea de a pierde în greutate sau chiar îngrășarea fără motiv, retenția de apă și senzația de balonare pot fi efecte ale inflamației cronice”, a subliniat medicul, explicând că aceste probleme sunt legate de disbioza intestinală și cercul vicios între microbiom și inflamație.

Pentru a reduce inflamația și a stimula imunitatea, medicul recomandă măsuri simple, dar constante: „Să dormim mai bine, să avem o alimentație antiinflamatoare – dieta mediteraneană respectă aceste principii – să includem plimbări și interacțiuni sociale directe și să evităm expunerea la ecrane înainte de culcare”.

În plus, terapiile medicale pot accelera procesul de regenerare: „Terapia cu oxigen, ozonoterapia, terapia hiperbară sau perfuziile ortomoleculare cu antiinflamatoare naturale ne pot ajuta să obținem rezultate mai rapide și să ne simțim mai bine”, a mai spus medicul.

Suplimente în lupta cu inflamația