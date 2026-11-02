Scăderea natalității şi infertilitatea, provocări majore pentru România. De ce ar trebui să ne îngrijoreze această realitate

Scăderea natalității şi infertilitatea, provocări majore pentru România. De ce ar trebui să ne îngrijoreze această realitate. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ne aflăm în Săptămâna Europeană a Fertilității, marcată în fiecare an în prima săptămână a lunii noiembrie, un prilej de a aduce în prim-plan problematica infertilității și provocările cu care se confruntă persoanele afectate. Campania își propune să crească nivelul de conștientizare asupra acestei realități și să atragă atenția atât a publicului larg, cât și a autorităților asupra nevoii de informare, sprijin și acces la soluții pentru cei care își doresc să devină părinți. Dorina Codreanu, medic primar în obstetrică-ginecologie, doctor în științe medicale (PhD) și membru ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) si ASRM (American Society of Reproductive Medicine), a explicat în cadrul unui interviu oferit pentru Antena 3 CNN care sunt principalii factori care pot duce la infertilitate şi îndeamnă cuplurile care îşi doresc un copil şi nu reuşesc să îl aibă să caute un specialist în infertilitate.

Scăderea natalității şi infertilitatea, provocări majore pentru România

În prezent, Europa se confruntă cu o criză a fertilității, rata totală a fertilității fiind de doar 1,46 nașteri la o femeie – mult sub pragul de 2,1 nașteri necesar pentru menținerea nivelului populației. În plus, infertilitatea afectează una din șase persoane la nivel mondial, o realitate ce nu poate fi ignorată în eforturile noastre de a aborda aceste provocări demografice.

În Romania, realitatea demografică arată că am ajuns deja la cel mai mic număr de nașteri din ultima sută de ani. Scăderea natalităţii afectează toate segmentele societăţii: economia, piaţa muncii si sănătatea.

Andreea Cigolea, realizatoarea emisiunii "Sfat de Sănătate": Aşadar, doamna doctor, rata fertilităţii a scăzut foarte mult în Europa în ultima perioadă, chiar şi în România. Cum afectează acest lucru societatea?

Dr. Dorina Codreanu, specialist în reproducere umană asistată și fertilizare in vitro (FIV): Natalitatea a scăzut peste tot în Europa, inlusiv în România şi, practic, s-a inversat piramida aceea – înainte bătrânii erau puţini şi trebuia să-i preţuim, acum, sunt din ce în ce mai mulţi, ca să spun aşa, şi trebuie susţinuţi de o populaţie din ce în ce mai mică.

Dorina Codreanu: "Se nasc 1,3 copii aproximativ la o femeie"

Specialista a subliniat următoarele aspecte: "Se nasc 1,3 copii aproximativ la o femeie, la un cuplu, şi, atunci, în curând, vom dispărea ca specie, în primul şi în primul rând. Cred că vorbim prea puţin despre acele cupluri care îşi doresc să aibă copii, dar nu reuşesc să-i aibă. Şi trebuie să ne concentrăm puţin şi să avem şi responsabilitatea să-i ajutăm, pentru că aduc foarte mult plus valoare în societate: aceşti copii care sunt foarte doriţi şi cum îi place unui om foarte frag mie să spună: «Acei copii care vor să se nască»".

Principalii factori care pot duce la infertilitate

Andreea Cigolea, realizatoarea emisiunii "Sfat de Sănătate": Care sunt cei mai importanţi factori de infertilitate? Vorbim atât despre femei, cât şi despre bărbaţi, pentru că, din nou, foarte puţină lume se gândeşte la bărbaţi când se discută despre infertilitate.

Dr. Dorina Codreanu, specialist în reproducere umană asistată și fertilizare in vitro (FIV): Da, sunt foarte, foarte mulţi factori. Aș vrea să încep cu femeile, deși de obicei nu încep așa, dar aș vrea să accentuez încă o dată vârsta. Deși nu este trecută în manuale ca un factor de infertilitate, vârsta este extrem de importantă și la femei, și la bărbați.

În timpul declaraţiilor, aceasta a mai spus: "Noi am ajuns să fim sănătoși mult mai multă vreme. Am ajuns să ne simțim la 40 de ani, uneori, chiar mai bine mental și fizic, ca la 30. Dar ovocitele noastre au tot 40 de ani. Da?!? Indiferent de cum ne simțim.

Există la femei factori tubari, factori uterini, lipsa ovulației, endometrioza, care este iarăși în creștere ca incidență în ultima vreme. Poate că e și diagnosticată mai mult, dar mie mi se pare că există și o creștere a incidenței.

Dincolo de asta, mai sunt și anumite boli asociate, obezitatea, mai sunt fac factori de mediu, fumatul, de exemplu. Discutăm iarăși de poluare. Sunt foarte mulți factori care contribuie și chiar dacă oamenii, de exemplu, nu au amânat sarcina, se pot trezi în situația în care nu pot avea copii la vârste destul de tinere. Și văd asta în practică. Adică, mi se pare că vârsta infertilității și este din ce în ce mai scăzută".

Andreea Cigolea, realizatoarea emisiunii "Sfat de Sănătate": Dacă ar fi să ne gândim de ce nu facem un copil, care e primul semn care ar trebui să ne ducă la un medic?

Dr. Dorina Codreanu, specialist în reproducere umană asistată și fertilizare in vitro (FIV): Știți cum îți spun mie pacienții?!? – "Eu sunt sănătos, nu am nicio problemă". Și chiar am niște formulare unde ei bifează și spun acolo că nu au o problemă de fertilitate, dar diagnosticul de fertilitate exact așa se pune: după un an de contacte sexuale regulate, neprotejate.

Ulterior, specialista a mai făcut următoarele precizări: "După 35 de ani, pentru că fertitatea scade treptat, dar după 35 de ani scăderea asta este un picuț mai abruptă... după 35 de ani, nu trebuie să așteptăm un an, pentru că putem diagnostica un factor la timp și, atunci, e bine să începem investigațiile după șase luni de contacte neprotejate, nu pentru că am avea neapărat, știu eu, un risc mai mare de a nu procrea la vârsta aceea. Dar trebuie să luăm lucrurile din timp.

Andreea Cigolea, realizatoarea emisiunii "Sfat de Sănătate": În practica dumneavoastră medicală, ce ați sesizat? Că sunt atât femei infertile, cât și bărbații fertili...

Dr. Dorina Codreanu, specialist în reproducere umană asistată și fertilizare in vitro (FIV): Cam cam în jumătate din cazurile de infertilitate există un factor masculin. În practica mea, ca atare, chiar la un moment dat, am făcut așa, o mică statistică, în jur de 18 - 19% din cupluri, acolo există un factor strict masculin, cam 20 și ceva la 100, factori combinați.

"Să caute un specialist în infertilitate. Să nu caute vreo vină"

Andreea Cigolea, realizatoarea emisiunii "Sfat de Sănătate": Dacă ar fi să avem, așa, un mesaj de luat acasă pentru toți cei care ne privesc și își doresc un copil, dar poate nu au neapărat curaj sau poate, iată, nu pot, cred ei că nu pot face un copil...

Dr. Dorina Codreanu, specialist în reproducere umană asistată și fertilizare in vitro (FIV): Cred că cel mai important e să nu caute vreo vină în vreo parte și să se adreseze specialistului cât mai repede. Să caute un specialist în infertilitate, în primul și în primul rând, și nu vecinul, nu prietena. Te poate orienta Inteligența Artificială (AI), dar este foarte, foarte dificil să îți dai seama unde greșește Inteligența Artificială dacă nu ai foarte multă experiență și te poți duce pe o cale greșită.

Andreea Cigolea, realizatoarea emisiunii "Sfat de Sănătate": Deci, ne prezentăm la specialist în caz de orice problemă. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații.

Așadar, în România, realitatea demografică arată că am ajuns deja la cel mai mic număr de nașteri din ultima 100 de ani, iar scăderea natalității afectează toate segmentele societății, economia, piața muncii și sănătatea.

Situaţie fertilitate în Uniunea Europeană

Datele conturează o realitate îngrijorătoare: în Uniunea Europeană, rata fertilității a fost de 1,34 copii per femeie în 2024, în timp ce România a înregistrat, în 2025, doar 145.700 de nașteri, cel mai mic număr din 1930 până în prezent.

La nivel mondial, 1 din 6 persoane se confruntă cu infertilitatea la un moment dat în viață, iar aproximativ 50% dintre cuplurile infertile au și un factor masculin implicat, singur sau asociat cu unul feminin. În ceea ce privește evaluarea infertilității, de la vârsta de 35 de ani, aceasta este recomandată după 6 luni de încercări fără succes, nu după 12 luni.

Sursa: Eurostat, INS, OMS