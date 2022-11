Dana Budeanu, mesaj furios pentru guvernanţi: "Terminaţi cu aberaţiile şi ajutaţi pensionarii amărâţi"

Dana Budeanu a vorbit la Antena 3 CNN despre pensionarii amărâţi din România. Aceasta spune că cel mai mult o deranjează "această ipocrizie mizerabilă care are loc întotdeauna în jurul discuției despre mărirea pensiilor".

"Mă și mir că a început atât de devreme această discuție (despre mărirea pensiilor - n.red.), dar a început pentru că PSD, care se află în coaliție cu PNL, da, asta e, a venit cu această propunere în vară dacă îmi amintesc bine, cred că era chiar în vară, și, mă rog, a venit cu un procent, cu o propunere de creștere de 10% și de aici un întreg scandal.

PNL-ul probabil s-a gândit la Vila Lac puțin și a zis stați mă puțin, că nu, trebuie să zicem noi că dăm 15% că noi cerem 15 pentru că noi știm, inclusiv din coaliție, că nu se pot da ăia 15 că nu sunt și cu asta basta, dar să rămână în mentalul populației că noi am cerut 15 și PSD n-a vrut și, vezi domne, după ce ne-am tăvălit pe covor în living, a rămas la 10% sau la 11 sau la 12 sau cât o să rămână, pentru că așa a vrut PSD-ul să dea mai puțin.

Discuția este simplă. Constituțional, pensiile trebuie să crească toate la fel, că așa e corect. Mă rog, noi nu avem o lege așa cum au țările civilizate, unde pensia este calculată în funcție de cât ai contribuit", a declarat Dana Budeanu, luni seară, la "Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea".

Dana Budeanu, mesaj furios pentru guvernanţi

"Băi nene, măriți cu puțin, nu cu 10, măriți cu 8, măriți cu o sumă şi de restul banilor ajutați pensionarii nevoiași. Există evidențe clare în România cu pensionarii nevoiași, cu cei care au acele pensii minime. Că așa a fost atunci(...). Există aceste evidențe, noi știm că sunt groaznic de amărâți. Păi nu le dai ălora ajutor în loc să mărești tuturor", a mai spus ea.

Potrivit Danei Budeanu, nu este corect ca pensiile să fie crescute cu acelaşi procent pentru toţi pensionarii.

"Am concret ceva împotriva unui pensionar care are 1.000 de euro pe lună pensie. Să i se mărească cu același procent ca unui pensionar care are 200 de euro pe lună pensie. Scuzați-mă, adică nu e despre mine. E despre bătrânii pe care în continuare îi decimăm", a declarat ea.

Mărirea eșalonată a punctului de pensie este neconstituțională, spune, luni, premierul Nicolae Ciucă. Declarația vine după ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut duminică seara o majorare diferențiată a pensiilor.