Dr. Monica Pop, despre noua abordare a Guvernului privind campania de vaccinare: "Arată o disperare nemaipomenită. Populaţia este sub presiune"

Medicul Monica Pop a atras atenţia că sunt persoane care au anumite patologii şi care nu se pot vaccina. Mai mult, ea a criticat măsura conform căreia accesul la evenimente să se facă doar dacă persoana s-a vaccinat sau acceptă să se vaccineze pe loc, la un centru special amenajat la intrare înainte de eveniment.

„Arată o disperare nemaipomenită și este o presiune foarte mare pusă pe populație. Unde scrie ce se întâmplă cu cei care din cauza unor patologii nu pot face vaccinul? Cine a hotărât și unde scrie asta? Sunt oameni care nu pot face vaccinul pentru că au contraindicații. Ce se întâmplă cu acești oameni?

Nu numai că, consider că este o discriminare, arată a disperare. Ce prostie e asta să se vaccineze la poarta meciului? Ce valoare are vaccinul acela? Unul care se duce la poarta stadionului, pentru că vrea să se ducă, poate că este infectat şi atunci se va vaccina. Ce valoare are? Niciuna! Îi infectează pe toți. E normal?

Monica Pop, despre măsurile de relaxare: "Sunt total nemedicale”

Nu știu câți medici au participat la hotărârile astea, dar sunt niște lucruri total nemedicale. Ca să nu mai vorbim de faptul că, încă o dată și pentru toată lumea, vaccinul determină ca organismul respectiv dacă face o boală să nu facă o formă gravă, dar nu evită îmbolnăvirea.

Deci orice vaccinat se poate infecta. Cel care este vaccinat, sigur că este mai protejat și poate face o formă mai ușoară sau asimptomatică și poate infecta pe toți, pentru că transmite, chiar dacă el este vaccinat. Și părerea mea este că trebuie test, aia este altceva", a spus medicul Monica Pop la Antena 3.

