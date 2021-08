Fatima, o refugiată din Afganistan în România, mărturii din infern: "Noi de 20 de ani trăim asta, dar lumea abia acum a aflat"

Tânăra a privit cu lacrimi în ochi imaginile difuzate de Mihai Gâdea la Sinteza Zilei în care un tânăr afgan încerca să scape din infern călătorind pe aripa unui avion care decola de pe aeroportul din Kabul.

"Nu o să uit niciodată ce am văzut. Îmi pare rău că până ce nu am ajuns în starea asta nu ne-a văzut și auzit nimeni. Noi 20 de ani am trăit asta, am murit, iar acum lumea a auzit de noi", a spus Fatima, extrem de emoționată.

Cei mai mulți dintre membrii familei sale, dar și prietenii și colegii săi sunt încă în Afganistan. Fatima s-a născut la un a după ce regimul taliban a fost dat jos și după ce americanii și aliații lor au venit în Afganistan.

Așa că a trăit într-o altfel de țară decât cea în care au trăit bunicii și părinții săi și a avut șansa să ducă o viață normală, în care a avut dreptul să se îmbrace cum a dorit și să studieze pentru a-și lărgi orizonturile cunoașterii.

Acum însă totul s-a schimbat. Întrebată care este cea mai mare temere pe care o are în momentul de față, Fatima a răspuns:

"Este o situație foarte grea și am vrut și noi o țară liberă. Am fugit de acolo, unde era o pace relativă, dar acum nu mai e nici atât. Voi vă întrebați dacă să acceptați refugiați afgani sau nu, dar dacă într-o zi ne-ați da afară nu am avea unde să ne ducem".

Fatima a povestit la Sinteza Zilei cum a ajuns în România. Se întâmpla în anul 2017.

"Tatăl meu a lucrat cu statul și am fost mereu amenințați de talibani. Mulți ani ne-au trimits scrisori și până la urmă ne-au găsit în Kabul. Era o situație foarte periculoasă. Iar după ce a ajuns tata aici am zis să rămânem. Așa că tata a făcut cerere de azil", a povestit tânăra.

Pe larg, în materialul video:

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal