Profesorul Vlad Ciurea: "Trebuie să mâncăm mâncare românească" | Top 10 alimente bune pentru creier

Alexandru Vlad Ciurea, specialist în Neurologie, a făcut la Antena 3 CNN un clasament al alimentelor bune pentru creier.

Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN | doc.ro

Profesorul universitar doctor Alexandru Vlad Ciurea studiază de peste 50 de ani creierul uman, încercând să-i descifreze secretele. Pentru creier, toate șocurile pe care le trăim sunt resimțite ca niște săgeți care se aruncă asupra lui, spune Vlad Ciurea.

"Am primit 6 mari săgeți. Prima săgeată a fost pandemia, a doua săgeată - discuțiile interminabile pe toată planeta în legătură cu vaccinarea. A venit seceta, de care văd că am uitat, au venit scumpirile. A venit războiul din Ucraina și al șaselea acum - amenințarea cu arma nucleară. Toate se duc ca niște săgeți în creierul nostru. De aceea oamenii nu mai au nici somn, au coșmaruri", a spus Vlad Ciurea, luni, la Antena 3 CNN.

Întrebat ce putem face pentru creierul nostru, pentru a-l păstra sănătos, profesorul Alexandru Vlad Ciurea a spus că există alimente care ne pot ajuta.

Vlad Ciurea, top 10 alimente bune pentru creier

"Avem alimente foarte, foarte sănătoase românești. Trebuie să mâncăm mâncare cât mai româneascâ, mai curată, cât mai de aici", a avertizat medicul.

Nucile fac bine creierului. Pe locul doi afinele, toate fructele de pădure, ceapa, usturoiul, pătrunjelul, toate legumele.

După care apă multă, multă apă cât mai alcalină, aerul cât mai curat, carnea de pește slab, dar şi carnea slabă de curcan. Toate aceste alimente ne păstrează creierul sănătos.

Alexandru Vlad Ciurea, specialist în Neurologie, spune că s-a luptat cu depresia în urmă cu câţiva ani.

Întrebat cum a jonglat atunci cu optimismul de acum, Vlad Ciurea spune că s-a autoeducat.

Vlad Ciurea: "Creierul meu s-a clătinat"

"M-am autoeducat. Am vorbit tare, dar m-am plimbat așa de nebun și așa am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate. Trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies!

Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem.

Și munca m-a scos. Munca m-a scos din impas", a dezvăluit Vlad Ciurea, recent, la Antena 3 CNN.