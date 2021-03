Sorin Cîmpeanu explică prelungirea vacanţei de primăvară: "Acest decalaj va genera un câştig enorm" | VIDEO

"Este vorba de o decalare. Este vorba de o prelungire a vacanței de primăvară cu două săptămâni. Calendarul valabil până acum prevedea o vacanță de Paște rit catolic între 2 și 11 aprilie.

De asemenea, prevedea o vacanță pentru Paștele ortodox la finalul lunii aprilie până la data de 9 Mai. Deci aveam două vacanțe de primăvară separate de două săptămâni de cursuri.

Introducând o vacanță în aceste două săptămâni de cursuri, practic am scurtat vacanța de vară. Am transferat două săptămâni din vacanța de vară în vacanța de primăvară.

Practic am fi putut avea în aceste două săptămâni învățământ online. În clasele primare știm cu toții că este greu de imaginat învățământul online. Atâta vreme cât recunoaștem că sunt elevi care și acum au dificultăți de acces la învățământul online, din cauza lipsei de acces internet, din cauza lipsei de echipamente, din cauza lipsei de profesorI pregătit, sau disponibili ar fi însemnat o pierdere categorică.

"În luna aprilie va fi un vârf epidemiologic"

"Aceste două săptămâni care puteau fi online în aprilie, știut faptul că doar dacă te uiți la trendul epidemiologic îți dai seama că în aprilie va fi vârful, și dacă va fi un vârf epidemiologic îți dai seama că oricum vor fi luate și alte măsuri, față de cele care sunt luate, în loc să ai aceste două săptămâni de învățământ oline în aprilie poți avea în lunile mai, iunie două săptămâni de școală cu prezența fizică. Câștigul este enorm"

"Este frustrant să iei aceste decizii. Prioritatea este prezenţa fizică la şcoală, mai ales pentru bacalaureat şi evaluarea naţională"

"Este frustrant să fii nevoit să ia aceste decizii, după cum este frustrant să alegi între două variante care niciuna dintre ele nu este ideală. După cum este frustrat să pui în contrapartidă prelungirea cu două săptămâni a vacanței de primăvară cu posibilitatea de a merge până pe data de 1 aprilie cu prezență fizică măcar pentru a susține examene de simulare și a nu le arunca în aer. Pentru că sunt simulări pentru bacalaureat şi evaluarea națională examene determinante pentru viitorul oricărui tânăr", a spus Cîmpeanu la Antena 3.

Avantajele prelungirii vacanţei de primăvară

"Semestrul doi în loc să se încheie pe data de 18 iunie se încheie pe data de 2 iulie. Examenul de bacalaureat se va derula exact la aceleași date planificate. Examenul de evaluare națională pentru elevii claselor a 8-a în loc să înceapă pe 22 iunie, imediat după sărbătoarea de Rusalii de pe 21 iunie, va începe pe data de 5 iulie, este o diferență de două săptămâni.

De asemenea, această adaptare a calendarului are avantajul de a putea organiza evaluările pentru clasa a 4-a și a 6-a și chiar pentru clasa a 2-a chiar dacă le mutăm din luna aprilie în luna mai. Are avantajul de a putea organiza prestările pentru testele Pisa care se vor organiza anul viitor. Are foarte multe avantaje.

Are dezavantajul pentru că duce anul școlar cu două săptămâni mai târziu. Deci practic, micșorează vacanța de vară cu două săptămâni", a mai explicat ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu.

Ordinul pentru pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 poate fi citit integral AICI

