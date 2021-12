Stojicic Miodrag, cameramanul Luciei Goracci: "Diana Şoşoacă s-a schimbat radical şi a încuiat uşa cu cheia, întrebându-ne cine suntem"

"..Totul a fost bine, când unul dintre bărbaţii care se aflau în birou a adus un sac negru, mare, doamna Șoșoacă devenind agresivă, spunând că în acel sac se bagă oamenii morţi dezbrăcaţi. Apoi, s-a aşezat pe scaun şi a spus că limba italiană seamănă cu româna, fără ca Lucia să reacţioneze.

În acel moment, ea a spus că vrea să vorbească în română și că Delia Marinescu să vină lângă aceasta, spunând să aibă grijă cum traduce pentru că ea ştie şi italiană şi engleză, întrucât o să verifice, spunând ceva foarte important. În acel moment, Lucia a întrebat: "O ameninţaţi?", iar doamna Șoșoacă i-a răspuns că dacă nu vă convine, puteţi să plecaţi. Lucia s-a ridicat, eu filmând tot ce se întâmplă, apoi toţi au venit pe hol, iar eu am rămas în uşa biroului pentru a-mi lua microfonul să îl bag în geantă.

Ulterior, toate persoanele, în afară de mine, s-au înghesuit cu toţii în hol, formând o ambuscadă. Ea filma, în acest timp, după ce s-a schimbat radical şi a încuiat uşa cu cheia, întrebându-ne cine suntem şi cerând să ne legitimăm. Ea a sunat la poliţie şi a comunicat că anumite persoane au intrat peste ea fără voia ei, filmând-o fără voia ei. La un moment dat, cineva a sunat la uşă, un bărbat a intrat şi, în acel moment, Lucia a reuşit să iasă pe casa scării, noi rămânând în interior. Acel bărbat a intrat în birou, în spatele meu. După, doamna Șosoacă a început să ţipe la mine, spunându-mi că nu sunt jurnalist şi să arăt documentele în acest sens, reclamând că jurnalista a întrebat-o altceva decât ceea ce vorbiseră iniţial.

Camera era pe masă, ea îmi zicea să nu filmez...", a spus Stojicic, cameramanul care se afla cu jurnalista Lucia Gorraci în biroul Dianei Șoșoacă.

Editorul Sirdas Yildiz a relatat şi el scandalul cu familia Şoşoacă.

"Ziariştii Lucia Goracci, Stojicic Miodrag, Delia Marinescu (în calitate de traducător şi fixer), la biroul de aocatură al doamnei Şoşoacă Diana şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare, având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea, eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut când acesta l-a luat înapoi în bucătărie. După acest moment, doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă, spunându-i Luciei că dacă nu îi convin condiţiile interviului, poate să plece. Ne-am pregătit să ieşim şi când eram pe hol, a încuiat uşa, zicându-ne că nu ieşim nicăieri", a spus Sirdas Yildiz.

"A spus ulterior soţului că o să sune la poliţie, după care a început să ţipe, apoi alt bărbat a intrat în casă, moment în care Lucia se afla în uşă şi a reuşit să iasă, fugind pe scara blocului. La aproximativ 10 minute, poliţia s-a prezentat la faţa locului şi soţul ei m-a împins, după care i-a smuls masca Luciei de pe faţă şi a lovit-o cu pumnul în braţ. Tot soţul ei a muşcat-o pe Lucia de mână şi apoi am ieşit afară", a mai spus editorul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal