Atac armat, soldat cu morți și răniți, la o universitate din centrul orașului Praga

Update 17:22 Spitalul General Universitar a activat "planul de traume". Așteaptă sosirea primului rănit.

Update 17:10 Atacatorul a fost prins si eliminat, anunță autoritățile.

"Atacatorul a fost eliminat. Întreaga clădire este în prezent evacuată și există mai mulți morți și zeci de răniți”, a anunțat poliția cehă pe rețelele de socializare.

Știre inițială

Atacul a avut loc la Facultatea de Arte din cadrul Universității Charles. Imaginile postate pe rețele arată oameni care fug îngroziți.

Poliția a închis publicului Piața Jan Palach Square și zonele adiacente.

"În momentul de față, la fața locului are loc o intervenție a poliției, toată Piața Jan Palach și împrejurimile sunt complet închise”, au transmis polițiștii pe rețeaua X.

Poliția a adăugat ulterior că "pe baza informațiilor inițiale, putem confirma că la fața locului sunt morți și răniți”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al facultății, Tereza Marková, personalul și studenții au fost instruiți să se închidă în birouri și săli de clasă. El nu are informații mai detaliate, nici măcar despre numărul de studenți și muncitori care ar fi trebuit să fie acolo în acel moment.

Poliția le-a cerut locuitorilor caselor din apropiere să nu iasă din case și să nu rămână în apropiere.

Jana Poštová, purtătoarea de cuvânt a serviciului de salvare din Praga, a confirmat numărul mare de răniți în mod diferit și, din păcate, morți.

"Am actualizat așa-numitul plan de traumă, când unitățile medicale din jur sunt în standby. Am trimis 4 echipaje medicale și mai multe echipaje de salvare la fața locului, inclusiv vehicule speciale”, a spus ea la emisiunea Prima News de la CNN.

Digul a fost închis, liniile de tramvai și autobuz sunt deviate. Restricția a fost extinsă ulterior la linia A de metrou – trenurile treceau doar prin stația Staroměstská. Oamenii care erau în stație nu pot ieși, poliția nu i-a lăsat să iasă în stradă.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi