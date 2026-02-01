Bilanţul victimelor tragediei din Crans-Montana a crescut. Unul dintre răniţi a murit la spitalul din Zurich. Cine e tânărul de 18 ani

Poliția elvețiană cooperează cu guvernele din Franța, Belgia, Polonia, Portugalia, Congo, Serbia, Turcia, România și Filipine.

Bilanţul victimelor tragediei din Crans-Montana a crescut. Un tânăr în vârstă de 18 ani, decedat sâmbătă, este cea de-a 41-a persoană care şi-a pierdut viaţa în urma incendiului produs în barul Le Constellation din staţiunea elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au anunţat duminică autorităţile judiciare locale, transmite AFP, conform Agerpres.

"Un cetăţean elveţian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din Zurich pe 31 ianuarie", a tranmis procurorul general al cantonului Valais, într-un comunicat trimis AFP.

"Bilanţul incendiului din barul Le Constellation din 1 ianuarie 2026 a urcat acum la 41 de persoane decedate", a adăugat sursa menţionată.

Precedentul bilanţ indicat de autorităţi era de 40 de morţi şi 116 răniţi. Câteva zeci dintre răniţi, mulţi în stare gravă, sunt încă spitalizaţi în Elveţia, dar şi în Franţa, Germania, Italia şi Belgia.

Incendiul din barul Le Constellation, ale cărui victime au fost mai ales adolescenţi şi tineri adulţi, a fost provocat, conform anchetei, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului barului.

Ancheta ar trebui să clarifice circumstanţele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari şi diferitele responsabilităţi.

În calitate de proprietari ai localului, soţii francezi Jacques şi Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru "omor din neglijenţă, leziuni corporale din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă".

Ancheta penală îi vizează de miercuri şi pe doi responsabili cu securitatea ai primăriei din Crans-Montana, care a recunoscut recent că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecţie de securitate şi anti-incendiu la barul Le Constellation.

Conform anchetatorilor și declarațiilor martorilor, artificiile atașate la sticle de șampanie au declanșat incendiul. Focul s-a extins foarte rapid la tavan, provocând ceea ce specialiștii numesc fenomen de tip "flashover", un tip de incendiu extrem de periculos.