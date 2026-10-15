Serviciile de informații ale SUA au amenințat Kievul că opresc „imediat” schimbul de date cu Ucraina dacă atacă iar rafinăriile rusești

1 minut de citit Publicat la 09:22 15 Oct 2026 Modificat la 09:31 15 Oct 2026

Rafinărie de petrol lângă Moscova, lovită de drone ucrainene, imagine de arhivă 21 septembrie 2026. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat duminică neutralizarea a nouă drone în vecinătatea capitalei ruse. Foto: Profimedia Images

Oficialii serviciilor secrete americane au avertizat Ambasada Ucrainei în Statele Unite că vor înceta „imediat” furnizarea de informații în cazul în care forțele Kievului vor continua să atace instalațiile energetice rusești, a declarat o sursă familiarizată cu situația pentru The Washington Post, conform unei relatări publicate joi de The Moscow Times.

„Avertismentele au transmise către oricine având un nume cu conotații ucrainene”, a declarat sursa pentru publicația americană. Potrivit acesteia, Statele Unite nu au întrerupt complet schimbul de informații cu Ucraina. În același timp, rachetele folosite de Rusia pentru a ataca Kievul în ultimele zile au reușit să treacă de sistemele de alertare.

Cu o zi înainte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că Washingtonul a amenințat cu încetarea schimbului de informații.

„Le-au spus generalilor mei acest lucru, nu mie. Generalii mei au spus că au primit aceste informații la nivel militar”, a precizat liderul ucrainean.

Președintele american Donald Trump a dat asigurări că schimbul de informații va continua. „Îi ajutăm și împărtășim informații. Vrem ca războiul să se termine”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

SUA au suspendat două zile la rând avertismentele privind rachetele balistice lansate de Rusia

Potrivit lui Volodimir Zelenski, timp de două nopți consecutive trupele ucrainene nu au primit niciun avertisment cu privire la lansarea de rachete balistice de către Rusia asupra Kievului. Au urmat atacuri asupra tuturor instalațiilor energetice cheie din capitala Ucrainei.

Anterior atacurilor rusești, Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Moscova și Kiev și a cerut ca armata ucraineană să se abțină de la atacarea rafinăriilor de petrol rusești. Zelenski s-a conformat, dar a acuzat ulterior Rusia că a încălcat armistițiul.

După câteva zile de atacuri continue rusești, președintele ucrainean a anunțat că a ridicat interdicția privind atacurile împotriva rafinăriilor rusești.

De asemenea, el a acuzat că lipsa avertismentului din partea serviciilor secrete americane cu privire la atacurile cu rachete nu a fost cauzată de o problemă tehnică, așa cum a susținut Pentagonul, ci a fost o decizie deliberată.

La Moscova, guvernul rus a declarat că armata ucraineană și-a continuat atacurile asupra rafinăriilor de petrol și a lovit două dintre acestea în cursul zilei de miercuri, 14 octombrie.