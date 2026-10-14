CNN: Rusia atacă direct, cu drone și rachete, fabrici și depozite Coca-Cola, Pepsi și McDonalds din Ucraina. Administrația Trump tace

Un atac cu drone rusești a provocat luna trecută un incendiu la o fabrică Coca-Cola din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Ultimele atacuri cu drone și rachete ale Rusiei asupra Ucrainei au afectat inclusiv facilități sau clădiri ale unora dintre cele mai cunoscute branduri americane, precum Coca-Cola, Pepsi, McDonald's sau Oreo, a precizat Andy Hunder, președintele Camerei de Comerț Americane din Ucraina. Astfel, pe măsură ce Donald Trump a crescut presiunea asupra Ucrainei pentru a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești, invocând prejudicii aduse consumatorilor americani, administrația SUA a rămas, în schimb tăcută în legătură cu atacurile rusești asupra afacerilor americane din Ucraina, informează CNN.

„Vorbim de lovituri directe, cu drone și rachete, și (rușii) continuă să le lovească. (Rusia) trimite un mesaj că țintesc afacerile americane. Nu vedem niciun răspuns de la Casa Albă,” a spus Hunder. „Trebuie să se oprească, pentru că aici vorbim de interese americane, bani americani, investitori americani care sunt loviți și vizați,” a adăugat el.

Astfel, în luna septembrie, rușii au bombardat o fabrică Coca-Cola, aflată la periferia Kievului.

„Astăzi, rușii au lovit o fabrică Coca-Cola cu o dronă. Coca-Cola a devenit pentru ei un astfel de dușman încât îi dau foc cu dronele lor de tip Shahed,” a spus Zelensky, cu acea ocazie.

McDonald's și-a redus meniul din restaurante în Ucraina, după ce rușii au distrus un depozit al companiei americane

Ulterior, pe 25 septembrie, rușii au distrus un depozit McDonald’s, într-un nou atac cu drone.

McDonald’s a anunțat ulterior că restaurantele sale din Ucraina sunt nevoite să ofere clienților un meniu redus, din cauza daunelor provocate de acest atac asupra depozitului.

PepsiCo a recunoscut, de asemenea, într-un comunicat, la sfârșitul lunii august, că o facilitate a sa de producție din regiunea Mikolaiv a fost avariată, dar nu au existat victime.

În același timp, nu există un consens între companiile americane cu afaceri în Ucraina în privința publicării de informații referitoare la aceste atacuri sau „sau să dezvăluie că au de mai multe ori ținte ale unor astfel de atacuri”, a declarat pentru CNN un fost oficial de rang înalt al Departamentului de Stat.

O serie de congresmeni democrați americani au cerut Casei Albe să facă mai mult pentru a proteja companiile americane din Ucraina.

Fostul oficial superior al Departamentului de Stat a menționat, sub anonimat, că, în prezent, „există o groază de oameni în Washington” care cred că singurele persoane care pot vorbi despre Ucraina sunt Steve Witkoff și Jared Kushner, și, dacă nu e unul dintre ei doi, atunci trebuie să ne abținem”. Ca atare, este o provocare chiar să atragi atenția asupra atacurilor asupra afacerilor americane.

Andy Hunder a precizat că, încă de luna trecută, Camera de Comerț a SUA a solicitat o întâlnire cu Witkoff și Kushner, pentru a-i informa despre situația companiilor americane din Ucraina, inclusiv în privința ultimelor atacuri asupra acestora. „Nu am primit niciun răspuns la asta,” a spus președintele Camerei de Comerț Americane din Ucraina.