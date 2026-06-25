Compania israeliană El Al își suspendă zborurile spre Moscova, după atacurile cu drone ucrainene din ultimele zile

Avion El Al pe pista aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv. Foto: Getty Images

Compania aeriană israeliană EL AL Airlines îşi va suspenda temporar zborurile pe ruta Tel Aviv-Moscova în următoarele zile din cauza deteriorării situaţiei în spaţiul aerian al capitalei ruse ca urmare a evoluţiilor între Rusia şi Ucraina şi a incidentelor recente în domeniul aviaţiei în regiune, a declarat joi un purtător de cuvânt al companiei, citat de Reuters, informează Agerpres.

EL AL va reevalua situaţia săptămâna viitoare şi va decide dacă îşi va relua sau nu operaţiunile, pasagerii urmând să fie informaţi şi să li se ofere alternative în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru pasagerii care provin din Israel, potrivit presei israeliene, aceasta nu este doar o altă modificare de orar, ci un semnal că destinaţia devine din ce în ce mai puţin previzibilă şi din ce în ce mai dependentă de situaţia militară.

Armata ucraineană a atacat în noaptea de miercuri spre joi un depozit de petrol în regiunea Krasnodar (sudul Rusiei) şi două rafinării de petrol în regiunea Ufa, la 1.500 km de graniţa cu Ucraina, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aeroporturile din Moscova și-au suspendat luni temporar zborurile, după ce autoritățile locale au raportat că zeci de drone ucrainene vizau capitala, la doar câteva zile după ce capitala Rusiei s-a confruntat cu cel mai mare raid aerian de la începutul războiului.

Autoritățile aviației civile au declarat că operațiunile de pe aeroporturile Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovsky au fost suspendate în timpul atacului de mai multe ore din motive de siguranță. Restricțiile de zbor au fost ridicate mai târziu în cursul dimineții de luni.