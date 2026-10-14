De ce miliardele cheltuite pentru apărare nu au protejat Arabia Saudită de atacurile Houthi. Alegeri grele pentru Mohammed bin Salman

Aeroportul din Riad, Arabia Saudită, a fost lovit din nou, la o zi după atacul în care 13 oameni au murit și sute au fost răniți. FOTO Profimedia Images

Arabia Saudită cheltuiește în fiecare an zeci de miliarde de dolari pe apărare. Cu toate acestea, nu reușește să își protejeze aeroporturile, rafinăriile și conductele de rachetele și dronele lansate din Yemen de rebelii houthi. Regatul are arme moderne cumpărate din SUA și Europa și mai multe straturi de apărare antiaeriană. Totuși, în ultima săptămână, principalul aeroport al capitalei, Riad, a fost lovit în atacuri soldate cu morți.

Potrivit Institutului de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Arabia Saudită a cheltuit anul trecut 83 de miliarde de dolari pe apărare. Asta o plasează printre primele zece țări din lume la cheltuieli militare. Regatul are avioane de luptă americane, sisteme antiaeriene Patriot și THAAD și multe alte arme avansate din Franța și Marea Britanie.

Problema este că saudiții au mult de apărat. Țara are cam o cincime din suprafața SUA și este amenințată din trei direcții.

Din est, Iranul a lansat aproximativ 1.000 de rachete și drone asupra Arabiei Saudite în cea mai intensă perioadă a conflictului de anul acesta. Din nord, miliții din Irak susținute de Iran au atacat cu drone oleoductul Est-Vest, vital pentru regat. Iar din sud, rebelii houthi, tot aliați ai Iranului, trag rachete din adăposturi și de pe lansatoare mobile ascunse în munții Yemenului.

Apărarea Arabiei Saudite nu înseamnă doar protejarea Riadului sau a unei rafinării, ci a unei rețele uriașe de ținte. Potrivit site-ului independent Vision2030.ai, sistemele de apărare trebuie, în câteva secunde, să detecteze atacul, să decidă ce interceptează și să avertizeze populația.

Saudiții reușesc să doboare multe dintre rachetele și dronele houthiților, dar nu pe toate. O sursă saudită spune că ministerul apărării trebuie să aleagă unde amplasează sistemele pe care le are, pentru că multe obiective sunt expuse.

Ce pot face rebelii houthi

Rebelii houthi au învățat să combine rachete balistice, rachete de croazieră și drone cu rază lungă, ca să copleșească apărarea saudită. Este aceeași tactică folosită de Rusia în Ucraina: valuri mari de drone și rachete lansate în același timp.

Rachetele de croazieră zboară la joasă altitudine, așa că sunt mai greu de observat și de urmărit. Houthiții au și o nouă generație de rachete balistice, despre care spun că își pot schimba traiectoria în zbor.

Niciun sistem de apărare nu poate opri toate atacurile.

Însă houthiții nu au ajuns singuri aici. Acum opt ani, experții ONU au găsit în Yemen resturi de rachete, echipamente militare și drone de origine iraniană, aduse în ciuda embargoului internațional asupra armelor.

Acum doi ani, aceiași experți spuneau că ajutorul militar primit de houthiți din exterior, inclusiv bani și instruire pentru luptători, este „fără precedent”.

Specialiștii spun că cele mai noi rachete houthi, precum Hatem-2 și Palestine-2, seamănă foarte mult cu armele iraniene. Sunt rapide și precise.

Anul trecut, o rachetă houthi a trecut de apărarea antiaeriană a Israelului, una dintre cele mai performante din lume, și a căzut lângă aeroportul Ben Gurion. „Să fii atât de precis de la 2.000 de kilometri este impresionant”, declara atunci pentru CNN analistul Amir Bar Shalom.

Generalul Majed al-Nazili, purtătorul de cuvânt al armatei guvernului yemenit, spune că rebelii houthi au modificat și arme antiaeriene iraniene, ca să poată lovi avioane și rachete de croazieră. „Aceste rachete pot rămâne în aer până la 25 de minute și își urmăresc ținta după căldură”, a declarat el luna trecută.

Vor asculta de Iran?

Milițiile houthi fac parte de mult timp din „axa rezistenței”, alianța construită de Iran. Alte grupări din această alianță, precum Hezbollah, Hamas și miliții din Irak, au fost grav slăbite. Houthiții, în schimb, au devenit tot mai puternici. Ei au în continuare o relație strânsă cu Teheranul și au trimis o delegație la înmormântarea fostului lider suprem Ali Khamenei. Dar au și propriile interese.

Războiul cu Arabia Saudită, din 2015 până în 2022, a adus suferințe enorme în zonele din Yemen controlate de houthiți. Iar blocada economică și asupra transporturilor continuă și acum.

De aceea, în iulie, rebelii houthi au anunțat că vor ataca navele saudite din Marea Roșie. Curând au început și atacurile cu rachete, mai întâi asupra unei rafinării Aramco de pe coasta Mării Roșii și asupra unor baze aeriene saudite. Houthi cer ca Arabia Saudită să oprească bombardamentele prin care sprijină armata guvernului yemenit și să plătească despăgubiri de miliarde de dolari.

Iranul s-a oferit să medieze între Riad și rebeli, rămâne de văzut cu ce intenții. Luni, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a spus că Teheranul este gata să ajute la începerea discuțiilor dintre Arabia Saudită și Yemen.

Mohammed al-Bukhaiti, membru al conducerii politice houthi, a afirmat luni că Riadul a acceptat medierea, dar că houthi au respins propunerile de armistițiu de două săptămâni și de o lună. „De data aceasta, lupta nu mai seamănă cu cele de dinainte”, a spus al-Bukhaiti. „Cu fiecare zi, lupta se va extinde și pierderile vor crește. Înțelegerea posibilă astăzi ar putea deveni grea sau imposibilă mâine.”

Alegeri grele pentru regat

Arabia Saudită a încercat să arate că totul merge normal, chiar dacă atacurile houthi s-au intensificat. Săptămâna trecută, înainte de atacurile mortale asupra aeroportului din Riad, protecția civilă a oprit alertele pe telefon despre rachetele și dronele care se apropiau. Mai mulți locuitori din Riad au spus pentru CNN că alertele au fost reluate între timp. Autoritățile saudite spun că luni au fost interceptate trei rachete balistice.

Un bărbat din Riad a declarat pentru CNN că își ține copiii la școală acasă săptămâna aceasta. Sâmbătă era nemulțumit că nu primise alerte în zilele de dinainte, dar spune că până luni acestea funcționau bine. L-a deranjat și faptul că autoritățile nu au dat nicio informație în weekend despre atacurile de la aeroport.

De acum, regatul are de ales între variante grele. O înțelegere cu houthi ar fi greu de acceptat, după ce peste zece civili au murit în atacurile de la aeroport. Pe de altă parte, bombardamente și mai dure ar putea aduce noi atacuri cu rachete. Asta ar afecta planul prințului moștenitor Mohammed bin Salman de a transforma Arabia Saudită într-o destinație de top pentru investiții, tehnologie și turism.

Nu doar industria petrolului este în pericol. Centrele de date, stațiile de desalinizare și aeroporturile sunt esențiale pentru planurile tehnologice ale regatului, pentru aprovizionarea cu apă și pentru turism. În această lună, prințul moștenitor organizează la Riad marele său eveniment pentru investitori, unde ofertele lui vor fi atent urmărite.

Săptămâna aceasta, însă, marile companii au evitat Congresul Mondial al Petrolului de la Riad.

O victorie asupra houthi printr-o ofensivă la sol a armatei yemenite pare foarte puțin probabilă. Rebelii au experiență de luptă și cunosc munții. Luna trecută, au provocat pierderi grele forțelor guvernamentale.

Anul trecut, SUA au cheltuit peste un miliard de dolari pe șapte săptămâni de bombardamente împotriva houthi. Aceștia au acceptat până la urmă să nu mai atace navele americane din Marea Roșie, dar au rămas la putere. Între timp, au doborât mai multe drone americane Reaper, foarte avansate.

Nici atacurile americane, nici cele israeliene nu i-au eliminat pe liderii houthi, deși au fost uciși comandanți și specialiști. Dimpotrivă, houthi, care ar putea avea până la 350.000 de oameni înarmați, sunt în avantaj. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), ei au încercuit orașul Taiz, controlat de guvern. Este al treilea oraș ca mărime din Yemen și un important nod de aprovizionare.

Arabia Saudită caută ajutor

Saudiții încearcă să formeze o coaliție internațională împotriva houthiților. Aliații din regiune au oferit sisteme de apărare. Pakistanul a trimis mii de soldați să ajute la apărarea regatului. Egiptul a spus că oferă orice sprijin i se cere.

Arabia Saudită ar putea cumpăra și noi sisteme antiaeriene din Europa și SUA, după ce le-a consumat pe cele primite la începutul conflictului cu Iranul. Numai că și SUA duc lipsă de astfel de sisteme. Un raport al Inspectorului General al Pentagonului arată că războiul cu Iranul a golit stocurile strategice și a arătat că industria nu poate produce muniție suficient de repede.

În plus, cu alegerile intermediare peste trei săptămâni, președintele Donald Trump nu vrea o nouă implicare în Orientul Mijlociu. El nu s-a angajat să atace direct houthi, dar nici nu a exclus această variantă.

„Reticența SUA alimentează impresia că America și-a abandonat un partener exact când acesta avea cea mai mare nevoie”, spune Michael Ratney, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington.

Ratney, fost ambasador al SUA la Riad, scria înainte de atacurile de la aeroport: „Regatul este atacat și, politic, trebuie să riposteze. Dar, până la urmă, ne putem aștepta la o revenire la diplomație. O diplomație imperfectă și nesatisfăcătoare, dar care va calma conflictul.”

Asta i-ar putea lăsa pe rebelii houthi la putere și chiar mai puternici în Yemen.