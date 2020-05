Deși li s-au promis câștiguri bune, oamenii au fost duși în carantină, unde și se dădea o pâine pe zi, cartofi și varzã, pe care li se cerea 5 euro, iar când îsi cereau drepturile salariale erau amenintați.

În cele din urmă au fost alungați, fără niciun ban în buzunar. După ce au mers pe jos kilometri întregi ca sã ajungã la Bonn, au fost nevoiți sã cerșeascã pe stradã de mâncare.

„Oameni buni, suntem de 3 zile pe strãzi fãrã bani, fãrã mâncare, fãrã nimic si nu stim cum sã ajungem în tarã. Vã rugãm ajutati-ne, suntem nemâncati, dormim prin boscheti, faceti ceva, autoritãtile române, cunoscutii nostri, suntem 11 oamenii în situatia asta. Oamenii buni, dati vã rog o distribuire filmarea sã ajungã la autoritãti, la guvern, chiar în întreaga tarã, suntem disperati! Am ajuns oamenii strãzilor în Germania, am fost pãcãliti de un patron german si un român sef de echipã. Am fost sechestrati etc. Suntem de cinci zile pe strãzi fãrã bani, fãrã mâncare, fãrã nimic! Dacã existã oameni cu suflet bun, sã ne aducã în tarã, sã facã o colectã pentru cã nu avem bani, pentru vreun transport sã venim în tarã! Vã rugãm, faceti ceva cã nu mai rezistãm mult!!”, este postarea fãcutã de George Mitache.

Primarul comunei Băcani, Vasile Stoica, a discutat cu ministrul Sănătății, Nelu Tãtaru, căruia i-a prezentat situația disperatã a consătenilor săi. În urma interventiei ministrului Nelu Tătaru, cei 11 vasluieni au fost cazați la un hotel în Bonn, pentru a nu mai locui în garã, iar în câteva zile vor ajunge acasã, dupã cum a precizat și Tudor Polak, ministru secretar de stat în Ministerul Muncii, potrivit vremeanoua.ro.