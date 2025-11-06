A fost confiscată averea de 4 milioane de euro a românilor acuzaţi în Italia de escrocherii cu mașini

Ancheta asupra bandei a fost începută în 2018 de către carabinieri, după ce au descoperit o escrocherie masivă care implica vânzarea de mașini second-hand, vândute ca noi și la prețuri de nimic, prin modificarea kilometrajului real. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Statul italian a confiscat averea a 9 români implicaţi într-o escrocherie cu vânzare de maşini măsluite. Astfel vile de milioane de dolari, conturi bancare și mașini, toate în valoare de 4,3 milioane de euro, aparținând unui grup de români rezidenţi în localitatea Ancona, în Italia, au devenit proprietate a statului.

În urmă cu un an un tribunal din Italia dispusese sechestru asupra bunurilor românilor, în cadrul operațiunii „Kilometri Zero”. Membrii bandei erau acuzaţi că reduceau kilometrajul vehiculelor pe care le scoteau apoi pe piață. Mebrii grupului infracţional trăia în lux, în case decorate cu materiale luxoase precum aur, marmură și catifea, și conducea vehicule scumpe, ducând o viață peste posibilitățile lor materiale, estimate pe baza declarațiilor fiscale, relatează publicaţia Il resto del Carlino.

Acest lux provenea, se presupune, din vânzări frauduloase de mașini către clienți neavizați, folosind un kilometraj modificat, și dintr-o cifră de afaceri ascunsă care se ridică la cel puțin 1,4 milioane de euro. În ultimele zile, carabinierii comandamentului provincial au executat ordinul de confiscare emis de Tribunalul Ancona împotriva unui grup de nouă români, dintre care șase locuiau la Ancona, iar ceilalți locuiau la Vicenza și provincia Teramo.

Pentru a-și proteja bunurile, ar fi folosit patru persoane fizice, rezidente în provincia Ancona, pe numele cărora au înregistrat fictiv bunuri și firme. Confiscarea a vizat o vilă de la începutul secolului al XX-lea, evaluată la 1,5 milioane de euro și situată în Toscana, o vilă cu vedere la mare, în valoare de 2 milioane de euro, în Palombina, un cartier al oraşului Ancona, șapte firme, 106 vehicule, inclusiv un Mercedes scump, precum și conturi bancare.

Ordonanța instanței, inițiată de Secția Măsuri Preventive, a fost emisă în urma procedurii de fond inițiate în iulie 2024, când bunurile supuse acum confiscării au fost ridicate în urma unei cereri formulate de Parchetul din Ancona. Prin această ordonanță, românii nu mai au acum niciun bun la dispoziție. Ancheta asupra bandei a fost începută în 2018 de către carabinieri, după ce au descoperit o escrocherie masivă care implica vânzarea de mașini second-hand, vândute ca noi și la prețuri de nimic, prin modificarea kilometrajului real.

La momentul respectiv, au fost emise unsprezece măsuri preventive, executate în Ancona, provinciile Teramo și Vicenza. Ofițerii au descoperit peste 250 de escrocherii și fraude care implicau activități comerciale, generând profituri de peste un milion de euro.

În aprilie 2022, au fost pronunțate primele condamnări împotriva a cinci inculpați (care primiseră în total peste 22 de ani de închisoare). Ancheta a fost parțial încheiată pentru unii inculpați cu condamnări definitive; ceilalți sunt încă în instanță. Ordinul de confiscare a fost emis în urma unei analize atente de către Tribunalul Ancona, care a constatat că au fost stabilite și îndeplinite toate condițiile legale pentru adoptarea măsurii antimafie de prevenire a deposedării de averi, cum ar fi „pericolul social al destinatarilor ordinului de confiscare”.