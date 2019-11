ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ce a pățit un român din Siberia, care a vrut să voteze prin corespondență?

Foto: Facebook/Marius Giura

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Marius Giura se află în Siberia, însă de loc este din Alba. Dacă în anii precedenți a străbătut 10.000 de kilometri pentru a putea vota, acum bărbatul care locuiește împreună cu soţia şi cei cinci copii, în oraşul Ulan-Ude, capitala Republicii autonome Buriatia, din componenţa Federaţiei Ruse, a ales să voteze prin corespondență.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Doar că surpriză. Plicurile s-au întors înapoi. Motivul? Deşi trimiterea plicurilor cu voturi ar fi trebuit să fie achitată de Autoritatea Electorală Permanentă, românul s-a trezit cu plicurile întoarse la expeditor, iar ulterior a trebuit să plătească pentru a tremite în România, riscând de asemenea ca acestea să nu ajungă în timp util.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Întâmplarea a fost povestită de bărbat pe pagina sa de Facebook.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Aşa cum am scris ieri, am votat. Ieri primisem şi confirmarea că plicurile cu voturile pentru turul 1 au ajuns la destinaţie (pluralul e pentru mine & Adriana, soţia mea). Nu a fost fără peripeţii. Trimiterea plicului înapoi în România cică e achitată de Autoritatea Electorală Permanentă. Am mers aici la poştă cu ele şi le priveau aproape ca pe OZN-uri. Le-am explicat că sunt achitate deja. Le-au primit, dar mi-au spus că nu sunt siguri că plicurile vor trece de sortare. Şi n-au trecut.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. După vreo săptămână, la intervale de câteva zile unul de altul, plicurile au ajuns înapoi la noi, aduse de poştaş! Pe unul era scris de mână cu pixul ”netimbrat”, pe celălalt ”expeditor” era tradus, tot cu pixul “destinatar”. Am citit pe Facebook de situaţii asemănătoare şi în multilingva Elveţie sau alte ţări europene, nu doar în capătul ăsta de lume unde noi trăim. Din cauză că rămăsese puţin timp (mai puţin de 2 săptămâni până în 7 noiembrie, ultima zi în care trebuiau să ajungă plicurile cu votul la Biroul Electoral pentru Votul prin Corespondenţă), iar distanţă până-n ţară era de vreo 8.000 km + vămi, am decis să le trimitem împreună într-o scrisoare prioritară plătită “par avion” (EMS). Am cam ridicat din sprâncene când mi s-a spus că costă cam 120 de lei echivalent în moneda locală, dar am plătit şi voturile au plecat (după privirile lucrătoarelor de la ghişeu, se pare că în acel moment eu eram OZN-ul. Nu pricepeau cum de plătesc atâţia banii pentru a trimite nişte voturi). Iar în gândul meu: “Şi totuşi, dacă nu ajung (la timp)?! Şi-am mai şi plătit!”. Dar au ajuns. Nu de alta, dar suntem singurii români ce-şi duc traiul pe-aici.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. P.S. Am devenit şi agentul 00007-RUS la aceste alegeri. Se vede codul în poza #3, cea cu “expeditor”. Numa’ să n-o ieie ruşii prea în serios şi să înceapă să mă ia la-ntrebări!.