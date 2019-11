ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Un român a zburat 15 ore cu avionul ca să voteze acasă: Vremea mea a trecut

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. În mai, la Europarlamentare, argeșeanul Bogdan Dovleac a trăit experiența vieții lui: ca să poată vota, el a făcut 690 de kilometri, de la Entebbe, Uganda, până la Nairobi, capitala Kenyei, cu mașina, două motociclete, cu autocarul și cu taxiul. Acum, a ales o variantă mai simplă, dar lungă și costisitoare.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. ”Tura asta votez în țară”, a fost mesajul lăsat vineri, offline, pe o rețea de socializare, de Bogdan. Azi, la 12.00, se pregătea de vot, la București. Ajunsese! ”Acum nu am mai riscat, nici cu votul prin corespondență, nici cu drumul infernal până la Ambasada de la Nairobi. Am luat avionul de la Kampala, capitala Ugandei, și am ajuns acasă, în Argeș. A durat 15 ore”, a povestit Bogdan, de loc din Corbeni, Argeș.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Absolvent de Cibernetică, Bogdan lucrează ca programator în Uganda. ”Eu sunt obișnuit să votez în străinătate. Am votat în Haiti, în Qatar, în India și în Uganda. (....) Vremea mea a trecut, dar Vlăduț are trei ani și tot viitorul înainte. Și, dacă nu votez, nu am nici un drept de a cere socoteală cuiva, după aia”, a declarat românul pentru Libertatea.