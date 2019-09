Denisa, o tânără din Suceava, a dispărut din Londra de trei săptămâni. Mama ei, apel disperat: „Vă rog să mă ajutați să îmi găsesc fata”

Denisa, o tânără din Vatra-Dornei, Suceava, în vârstă de 21 de ani, a dispărut de trei săptămâni din Londra,

Tânăra, care locuiește acolo cu soțul său, de origine albaneză, nu a mai putut fi contactată de mama ei de pe data de 7 august, când ar fi trebuit să se întoarcă în țară.

„Mă numesc Hariuc Maria, vă rog să mă ajutați să îmi găsesc fata dispărută. Olteanu Denisa Valentina se numește, locuiește în Londra. Pe data de 8 august trebuia să vină la mine, în Italia, în vacanță. Până în data de 13 august primea și citea mesajele de la mine. Din data de 23 nu mai primește nici un mesaj de la nimeni. Am fost la „squadra mobile” și carabinieri (autoritățile din Italia – n.r.) am sunat la Ambasada României în Londra, am sesizat și IJP Suceava. Luni merg și la Londra, să fac denunț. Vă rog să faceți public, poate a văzut-o cineva. Vă mulțumesc”, este mesajul pe care mama tinerei românce dispărută din Londra l-a transmis pentru jurnalemigrant.com.