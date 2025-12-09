Antena 3 CNN Externe Diaspora Doi români au fost arestați pe aeroportul din Zurich după ce au fost prinși că buzunăreau călătorii

Bărbatul care a de pus plîngerea a constatat la chek-in că îi lipseau actele şi banii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În dimineaţa de 7 decembrie, un pasager aflat la aeroportul din Zurich, Elveţia, a depus o plângere pentru furt, după ce a constatat că îi lipsea portofelul din geantă. În urma anchetei doi români au fost reţinuţi.

Bărbatul care a de pus plângerea a constatat la chek-in că îi lipseau actele şi banii. Acesta şi-a amintit că a fost lovit aparent accidental de o persoană necunoscută în timp ce se afla pe scara rulantă, relatează Ticinonline

În urma anchetei, doi suspecți - de naționalitate română - au fost arestați la foarte scurt timp după semnalarea furtului.

Investigațiile ulterioare au arătat că cei doi români, în vârstă de 28 și 40 de ani, ar fi putut comite mai multe furturi de portofele în ziua respectivă.

Astfel, după ce au fost audiaţi de poliție, au fost duși la Parchet pentru continuarea cercetărilor și stabilirii tuturor faptelor de care sunt suspectaţi.

