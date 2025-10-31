Doi români implicaţi într-o reţea internațională de trucare a meciurilor de tenis. Jucători din topul ATP pierdeau intenţionat

Suspiciunile de trucare a meciurilor au apărut atunci când jucători de rang superior erau învinși și pierdeau puncte importante din punct de vedere strategic în timpul meciurilor. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

16 persoane au fost arestate în Franța, Bulgaria, România și Spania, acuzate că formau un grup infracţional care garanta profituri mari clienților săi prin manipularea rezultatelor de la meciurile de tenis în perioada 2018- 2024.

Ofițerii Poliției Naționale Spaniole au participat la o operațiune, coordonată de Eurojust și la care au fost implicate autoritățile franceze, bulgare, spaniole și române, pentru a destructura o organizație criminală care a pus la punct un sistem complex de trucare a meciurilor de tenis, arată site-ul Ministerului de Interne din Spania.

Gruparea asigura profituri substanțiale clienților săi prin manipularea rezultatelor meciurilor în perioada 2018 -2024. În timpul operațiunii, 16 persoane au fost arestate în Franța (9), Bulgaria (4), România (2) și Spania (1). În plus, au fost efectuate două percheziții în Spania, în Guadalajara și Valladolid, unde au fost confiscate probe importante pentru anchetă.

Suspiciunile de trucare a meciurilor au apărut atunci când jucători de rang superior erau învinși și pierdeau puncte importante din punct de vedere strategic în timpul meciurilor. O comparație între alte meciuri și jucători, precum și o analiză a alertelor de la casele de pariuri internaționale, au scos la iveală o legătură între meciuri. Întrucât majoritatea pariurilor se bazau pe pierderea unui set sau a unui meci de către aceiași jucători, suspiciunile de trucare a meciurilor au continuat să crească.

Pe măsură ce ancheta a înaintat, autoritățile au descoperit că unii dintre pariori își creaseră conturi exclusiv pentru pariuri specifice. De asemenea, au descoperit că pariurile erau plasate simultan în țări diferite. Ancheta i-a determinat pe agenți să suspecteze că rețeaua criminală a plătit mai mulți jucători, clasați pe locuri fruntaşe în clasamentul ATP, pentru a pierde în mod deliberat un set sau un meci.

Tranzacțiile financiare au dezvăluit că rețeaua opera în principal din Bulgaria, cu ajutorul unor intermediari din alte țări. Anchetatorii au descoperit că plățile au fost efectuate din Spania, România și Bulgaria către intermediari francezi, care apoi au canalizat banii către jucătorii de tenis francezi. Autoritățile au identificat în prezent profituri de 800.000 de euro provenite din trucarea meciurilor.

Eurojust a coordonat cooperarea internațională pentru anchetă și, odată ce rețeaua criminală a fost identificată, o acțiune comună a fost desfășurată simultan în cele patru țări, în care s-au efectuat un total de 16 arestări: Franța (9), Bulgaria (4), România (2) și Spania (1).