Fiul unei românce a luat cea mai mare notă la bacalaureatul din Barcelona: „Și mama mea a fost prima în România”

Tomás Alfonso Torralbo Stanciu FOTO: El Periodico

Tomás Alfonso Torralbo Stanciu, fiul unei profesoare din România, a obținut cea mai mare notă la examenul PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad), echivalentul catalan al bacalaureatului și principalul criteriu de acces la universitate în Spania.

Tomás, absolvent al liceului public Torre del Palau din Terrassa, a obținut nota 9,80, cea mai mare notă din Barcelona. Performanța îi va permite să urmeze dubla specializare în Fizică și Matematică la Universitatea Autonomă din Barcelona (UAB), una dintre cele mai competitive specializări din sistemul universitar spaniol, potrivit El Periodico.

„Sunt foarte, foarte fericit. Efortul din cei doi ani de liceu și pregătirea pentru examen au meritat”, a declarat Tomás pentru sursa citată.

Succesul său are și o puternică dimensiune familială. Mama lui, Cosmina, originară din România și profesoară de limba engleză într-un liceu din Spania, a fost la rândul ei o elevă de excepție. „Și mama mea a obținut cea mai mare notă la examenul de admitere în România”, a povestit Tomás, adăugând că familia a glumit spunând că i-a călcat pe urme.

Povestea părinților săi începe tot în România. Tatăl lui Tomás, Aitor, profesor de istorie, a ajuns la București prin programul Erasmus, unde a cunoscut-o pe Cosmina. Relația lor s-a consolidat în timpul studiilor, iar ulterior cei doi s-au stabilit în Spania.

Tânărul spune că rezultatul obținut a depășit chiar și propriile așteptări. În perioada pregătirii pentru examen, a studiat între cinci și șase ore pe zi, mizând pe consecvență și disciplină. La Matematică a obținut nota maximă, 10, iar cele mai mici note au fost 9,5 la Limba Catalană și Fizică.

Pasionat de științele exacte, Tomás intenționează să își construiască o carieră în cercetare, în domeniile Fizicii și Matematicii. În timpul liber, cântă la chitară, instrument pe care a învățat să îl stăpânească în mod autodidact, fiind un admirator al muzicii rock din anii '80 și '90.

Fiul a doi profesori, Tomás este și un susținător al învățământului public. El consideră că școala publică oferă în continuare șanse reale de afirmare și apreciază eforturile profesorilor, mai ales într-un an marcat de numeroase greve în sistemul educațional spaniol.