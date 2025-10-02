Îngrijitoare româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a lichidat conturile

Angajată ca îngrijitoare, românca a preluat treptat controlul asupra vieții pensionarei, deposendând-o de toate bunurile. Sursa foto: captura facebook

Autoritățile judiciare din Italia au confirmat condamnarea pentru Anca Egorov, o îngrijitoare româncă acuzată că a exploatat și a ținut „sechestrată” timp de opt ani o pensionară din provincia Asti, mutând-o în România și golindu-i conturile bancare.

Angajată ca îngrijitoare, românca a preluat treptat controlul asupra vieții pensionarei, deposendând-o de toate bunurile. Anca Egorov, condamnată în primă instanță la 5 ani și jumătate de închisoare, plus despăgubiri de 300.000 de euro pentru bătrână, a primit o pedeapsă redusă în apel la 4 ani și 3 luni, relatează La Stampa.

Cu această condamnare Curtea Supremă a pus capăt acestui caz.Femeia a fost acuzată de fraudarea unei persoane incompetente și spălare de bani, fiind acuzată că a golit conturile bancare și economiile pensionarei de 80 de ani. Suma de bani a fost estimată la aproximativ 317.000 de euro. Banii au fost folosiți pentru a cumpăra o tutungerie, afacere care s-a închis ulterior. Apoi românca a intrat şi în posesia casei pensionarei italience.

Din acest motiv, o trimisese pe Giuseppina Marcovecchio în România, sub pretextul că avea nevoie de o „schimbare de peisaj” pentru a-și trata anxietățile. Pensionara a fost dusă mai întâi la un fel de hotel, apoi la casa mamei îngrijitoarei, unde a trăit ca o pustnică.

„Dumnezeule mare, au fost amabili, dar am mâncat îngrozitor”, a declarat pensionara în instanță în timpul procesului. Aceasta a mai adăugat referindu-se la îngrijitoarea româncă: „Era stăpână pe viața mea”.

Cazul a ieşit la iveală întâmplător, când pensionara s-a întors la Castagnole pentru un control medical. În urma unei dispute cu îngrijitoarea, au sosit carabinierii, care au descoperit situaţia.