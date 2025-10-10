Niște hoţi români au reuşit să fure în Germania bunuri de 2 milioane de euro. Apoi au pierdut toți banii la jocuri de noroc

Anchetatorii germani cred că cel puţin zece români au fost implicați în furturile de cupru, iar în acest moment alți doi suspecți au fost identificaţi și sunt căutați.Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

​Şeful bandei de hoţi români de cupru este acum judecat în Germania, după ce alţi 5 membri ai bandei au fost deja condamnaţi şi au oferit în faţa instanţei detalii importante despre liderul lor.

Românul în vârstă de 34 de ani reprezenta creierul reţelei extrem de puternice şi temute de hoţi care au reuşit numai puţin de 19 spargeri din depozitele din Germania, realizând un prejudiciu de 2 milioane de euro, relatează publicaţia Bild.

Potrivit procurorului de caz, infractorii intrau în depozite cu metode dure, aceştia nu spărgeau ferestrele sau uşile, ci tăiau pur şi simplu pereţii exteriori ai halelor Apoi mii de kilograme de rulouri de cupru au fost încărcate în dube închiriate și au fost vândute unui comerciant de fier vechi din Venlo, Olanda. Românul care conducea gruparea ar fi recrutat hoții și i-ar fi dirijat de la distanță, potrivit biroului procurorului.

Complicii săi, condamnați deja la pedepse la trei până la cinci ani și jumătate de închisoare, se refereau la el ca la „Marele Șef”. Acesta nu a comentat acuzațiile, însă este considerat un hoț de metale desăvârșit. Iniţial muncitor necalificat în construcții, şeful bandei şi-a ispăşit prima pedeapsă într-o închisoare din Luxemburg pentru furt calificat în grup la vârsta de 21 de ani. Aceeași infracțiune i-a adus pedepse cu închisoarea în Germania, Belgia și România. Acum se află după gratii pentru a cincea oară.

Se pare că nu a mai rămas nimic din prada de milioane de euro, cel puţin aceasta este concluzia autorităţilor pentru că în primul proces , românii, care făceau parte din reţea, au susținut că sunt dependenți de jocuri de noroc și cocaină și că au cheltuit toţi banii obţinuţi ilicit. Aceştia veniseră în regiunea Ruhr pentru a munci, dar apoi au fost recrutați pentru săvârșirea de infracțiuni.

Anchetatorii germani cred că cel puţin zece români au fost implicați în furturile de cupru, iar în acest moment alți doi suspecți au fost identificaţi și sunt căutați.

Toți membrii bandei se stabiliseră într-un bloc de apartamente din Gelsenkirchen. Iniţial erau muncitori, dar nivelul de viaţă li s-a schimbat, iar vecinii au devenit suspicioși și au anunțat poliția.

În timpul unei percheziții domiciliare, presupusul lider al bandei a evitat arestarea pentru că a folosit un pașaport fals. După ce a fugit, a fost identificat în România și extrădat în Germania. De data aceasta, expertul în metalurgie riscă zece ani de închisoare. Sentința se va pronunța pe 18 noiembrie.