O fetiţă româncă de 5 luni a fost răpită dintr-un centru de plasament, în Italia. Ancheta a scos la lumină detalii tulburătoare

Fetiţa în vârstă de 5 luni usese preluată de serviciile sociale din Italia în urmă cu 40 de zile. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O fetiţă româncă de etnie romă, în vârstă de 5 luni, a fost răpită dintr-un centru de plasament din Caserta, Italia. Aceasta fusese preluată de serviciile sociale din Italia în urmă cu 40 de zile, după ce fusese găsită în mașină cu părinții ei, printre fiare vechi și deșeuri, în condiții igienice periculoase.

În noaptea dintre 28 și 29 august două persoane îmbrăcate în negru şi cu cagule au pătruns prin efracție în centru și au luat-o pe fetița de etnie romă, care fusese plasată în comunitate cu doar 40 de zile mai devreme, după ce fusese găsită în mașina părinților ei, printre fiare vechi și moloz, în condiții insalubre, relatează La Repubblica.

Supraveghetoarea centrului de plasament a fost cea care a descoperit dispariţia copilei şi a povestit pentru presa italiană întâmplarea: „Luminile erau slabe, se auzea un cântec de leagăn șoptit, iar bebelușul de cinci luni era în brațele mele pentru că nu a putut dormi în noaptea aceea.” Administratoarea adăpostului era singură cu fetița în salon când s-a trezit cu cei doi străini deasupra ei, după ce intraseră pe ușa lăsată întredeschisă. „Am țipat și am întrebat cine sunt, dar au apucat-o pe fetiță și au fugit”, a povestit aceasta. Se pare că cei doi au escaladat apoi un zid de doi metri cu o agilitate demnă de acrobați la circ și au fost surprinși de camere în timp ce fugeau spre drum. „ Au așteptat momentul potrivit pentru a acționa ”, a adăugat directoarea centrului de plasament, care conduce astfel de instituţii pentru minori de 23 de ani și spune că este încă în stare de șoc.

Avocata Simona Molisso, tutore și curator special al celor patru frați mai mari ai fetiței, a povestit că şi aceştia au fost răpiți în urmă cu câteva luni. Ulterior, Molisso a fost numit și curator special al bebelușului de cinci luni. Tocmai din cauza a ceea ce se întâmplase deja cu ceilalți patru copii, tutorele ordonase în ultimele luni, ca măsură de precauție și în interesul exclusiv al nou-născutei, o interdicție absolută a oricărui contact direct sau indirect între fetiță și oricare dintre părinți, subliniind riscul concret al unei răpiri ulterioare.

Situaţia îi privește şi pe cei patru frați mai mari ai fetei, care au acum vârste cuprinse între trei și unsprezece ani. Pe 30 mai 2025, Tribunalul pentru Minori din Napoli a validat un ordin de îndepărtare urgentă a acestora de lângă părinţii lor, dispunând plasarea lor într-un centru protejat și suspendând responsabilitatea ambilor părinți, în urma descoperirii unor condiții grave de neglijență și salubritate precară în tabăra ilegală în care locuia familia, care nu avea apă potabilă și nici electricitate. Câteva zile mai târziu, pe 7 iunie 2025, directorul centrului dintr-un oraş de lângă Napoli care îi găzduia a depus o plângere la Carabinieri: mama plecase, luând cu ea și cei patru copii, și era de negăsit.

În data de 27 iunie autorităţile competente au interzis orice contact între părinți și copii, ordonând ca, odată localizați, aceștia să fie plasați într-o comunitate, fără mama lor. În ciuda perchezițiilor dispuse de Parchetul pentru Minori, cei patru copii au fost de negăsit. Potrivit avocatului părinților, aceștia se află acum în România.

Cel de-al cincilea copil, născut pe 31 martie, fusese, de asemenea, supus unui ordin de îndepărtare de urgență din cadrul familiei, care impunea plasarea într-un centru de plasament din cauza aceleiași situații grave întâlnite în cadrul familiei. Prin urmare, tutorele a impus o interdicție completă de contact între părinţi şi fetiţă, o măsură concepută special pentru a preveni riscul ca aceasta să fie răpită, care s-a dovedit întemeiat. În ceea ce privește răpirea copilului, curatoarea a povestit că a aflat, din imaginile de supraveghere video din interiorul și din exteriorul unității, că răpitorii ar fi chiar „tatăl și mama copilei”. Această informație, a mai adăugat aceasta, a fost aflată pe surse și nu dintr-o sursă oficială în cadrul anchetei, care se află în faza inițială la doar câteva zile după incident. Dacă această pistă se confirmă, ar putea deschide calea către acuzații mai grave, inclusiv răpire, pe lângă încălcarea hotărârilor judecătorești emise pentru protejarea copilului.

​Poliția de Frontieră italiană și structurile de cooperare internațională, inclusiv poliția din România, au fost alertate imediat pentru a monitoriza punctele de trecere a frontierei și autostrăzile care duc spre estul Europei pentru ca fetiţa să fie găsită.