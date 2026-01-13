O rețea criminală românească de trafic de femei care acţiona în Regatul Unit a fost destructurată în urma unei anchete Eurojust

Ancheta privind rețeaua a început în noiembrie 2022, când ofițerii de poliție au observat un grup de prostituate românce care operau în mod regulat într-o parcare din Londra. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În cadrul unei operaţiuni coordonate în România și Regatul Unit, o rețea criminală suspectată de trafic de femei vulnerabile în scopul exploatării sexuale a fost destructurată. Colaborarea dintre autorități și Eurojust a dus la arestarea a patru persoane și la confiscarea mai multor mașini și proprietăți de lux.

Ancheta privind rețeaua a început în noiembrie 2022, când ofițerii de poliție au observat un grup de prostituate românce care operau în mod regulat într-o parcare din Londra. Deși inițial româncele nu au recunoscut că erau exploatate sexual, autoritățile au descoperit că un cetățean român le plătise zborurile către și dinspre Marea Britanie, arată comunicatul Eurojust.

Se suspectează că femeile au fost recrutate în Cândești, România, și duse la diverse adrese din Marea Britanie, unde au fost forțate să se prostitueze pe stradă la Londra. Pentru a demasca rețeaua, a fost înființată o echipă comună de anchetă între autoritățile române și britanice, cu sprijinul Eurojust. În timpul întâlnirilor de la Eurojust, autoritățile au făcut schimb de informații și dovezi care au demonstrat activitatea internațională a rețelei criminale.

Autoritățile britanice au identificat membrii rețelei responsabili de transportul femeilor vulnerabile din România în Regatul Unit. Autoritățile române au urmărit veniturile activităților infracționale până în România.

După o anchetă de trei ani, la începutul anului 2026 a avut loc o zi de acțiune pentru destructurarea rețelei. În România, trei inculpați au fost arestați, iar alți doi au fost plasați sub control judiciar. Nouă mașini de lux și mai multe proprietăți au fost confiscate. În Regatul Unit, un inculpat a fost arestat și acuzat de infracțiuni în temeiul Legii privind sclavia modernă, inclusiv organizarea și facilitarea persoanelor cu intenția de exploatare.

Acțiunile au fost efectuate de către următoarele autorități: în România Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în timp ce în Regatul Unit au intervenit Serviciul Procuraturii Coroanei din Londra şi Poliția Metropolitană.