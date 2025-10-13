O româncă şi tatăl său au sărit pe fereastră ca să scape de violenţele unui marocan, în Italia

Carbinierii ajunşi la faţa locului au constatat violenţele şi au mers la domiciliul victimei unde l-au găsit pe agresor. Foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat de origine marocană în vârstă de 37 de ani şi rezident în localitatea Cassano d’Adda, lângă Milano, în Italia, şi-a agresat partenera, în vârstă de 52 de ani și pe tatăl acesteia în vârstă de 76 de ani.

În seara respeczivă cei doi parteneri au început să se certe, apoi, conform celor povestite de femeie carabinierilor, bărbatul a început să o lovească cu tot ce îi pica în mână. Speriată, românca şi-a chemat tatăl ca să o salveze, dar agresorul şi-a îndreptat furia şi asupra acestuia, relatează La Repubblica.

Astfel la un moment dat, considerând că era singura şansă de a scăpa, cele două persoane agresate au sărit pe geamul locuinţei şi au fugit.

Un trecător a observat că femeia era rănită şi că plângea, aşa că a sunat la 112 şi a chemat carabinierii. Aceştia ajunşi la faţa locului au constat violenţele şi au mers la domiciliul victimei unde l-au găsit pe agresor, un marocan în vârstă de 37 de ani cu antecedente penale.

După finalizarea anchetei, l-au arestat pe bărbat pentru violență domestică, răpire și vătămare corporală agravată.

Pe de altă parte femeia a fost transportată de urgenţă la spital unde medicii i-au diagnosticat o fractură la brațul stâng și o rană deschisă la mâna dreaptă. Şi tatăl victimei a fost tratat pentru o leziune la cap și o contuzie.