O româncă stabilită în Strasbourg, obligată să vină în țară în fiecare lună. Nu s-a pomenit așa ceva!

Foto: Adevarul

Situație de-a dreptul halucinantă în Constanța. O româncă este silită să vină lunar în țară ca să plătească întreținerea pentru apartamentul care nu mai este locuit de ani.

Aşa păţeşte Gabriela Munteanu Cabon, o profesoară de franceză care trăieşte în Strasbourg, şi care are în grijă apartamentul părintesc din Constanţa. Asociația îi refuză femeii dreptul de a plăti online întreţinerea lunară şi celelalte cheltuieli ivite cu reparaţiile blocului. Conducerea îi cere să vină personal la casieria blocului sau la administrator acasă, cu banii numerar, pentru că la vârsta lor respectabilă, preşedintele şi administratora nu agrează mijloacele electronice de plată.

„Din 2013 am luat-o pe mama, bolnavă de Alzheimer, la mine, în Franţa. Am scos-o de la întreţinere şi am cerut asociaţiei un cont bancar ca să pot plăti toate facturile. M-au tot amânat, spunându-mi să le trimit banii prin Western Union. Să plătesc şi comision, 20 euro, pentru o întreţinere de 40 euro? Asta înseamnă aproape jumătate din pensia mamei, care are 600 lei pe lună, adică 140 euro. Deci din 600 lei, 100 lei ar trebui să dau, lunar eventual, pentru a le trimite lor banii, că nu’s în stare să deschidă, gratuit, un cont bancar“, este indignată femeia.

Până la momentul actual, în ciuda tuturor notificărilor făcute şi a plângerilor înaintate la Poliţie, nu s-a găsit nicio soluţie la această problemă minoră a familiei Munteanu, pentru care legea are rezolvare simplă. Gabriela Munteanu a refuzat să achite şi banii plătiţi de asociaţie, fără factură, unei echipe de muncitori care a făcut reparaţii la bloc, în 2015. „Sunt 19.000 lei daţi de asociaţie la negru! Vreau să văd un deviz, o factură, nu hârtii scrise de mână. Oamenii de la bloc cum acceptă aşa ceva, nu au muncit şi ei pentru banii aceştia? Cei de la asociaţie au profitat de faptul că locatarii sunt bătrâni, bolnavi, nu se pricep şi nu au puterea să îi tragă la răspundere. Eu am învăţat că este dreptul meu să nu fiu păcălită şi să nu tac când văd o nedreptate şi o ilegalitate“, arată prof. Munteanu, potrivit adevarul.